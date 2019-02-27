Son dakika: Jetler vuruldu savaş başladı!

Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyon yeniden yükseldi. Dün Hint savaş uçaklarının Keşmir’de bazı noktaları vurmasının ardından bugün Pakistan savaş uçakları Keşmir semalarında görüldü.

Hint basını, Pakistan savaş uçaklarının Keşmir’de Nowshera bölgesine girdiğini; bölgedeki sıcak gelişmeler üzerine havalanan Hindistan ordusuna ait bir MiG jetinin düştüğünü duyurdu. Budgam’da gerçekleşen olayda 2 pilotun hayatını kaybettiği; uçağın düşme nedeninin araştırıldığı duyuruldu. Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra ise Pakistan’dan olayı netleştiren bir açıklama geldi.

PAKİSTAN: İKİ UÇAĞI VURDUK, BİRİ DÜŞTÜ



Pakistan ordusu, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada bir pilotun ele geçirildiği belirtildi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Pakistan Hava Kuvvetleri, Pakistan hava sahası içerisinde kontrolü sağladı. Hint savaş jetleri Pakistan’a girdi. İki uçak düştü, bir pilot ele geçirildi” ifadesi kullanıldı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin sözcüsü General Asıf Ghafoor, “Hava sahamızın ihlal edilmesi sonrasında müdahale ettik. Hindistan’a ait iki savaş uçağını vurduk. Bunlardan ikisi de düştü. Bölgede yapılan çalışmalar sonrasında Hindistan ordusuna mensup bir pilot tutuklandı” dedi.

Pakistan yaşananların ardından acil olarak Pakistan Ulusal Güvenlik Kurulu’nu topladı. Pakistan, “Gerekirse nükleer silah kullanırız” açıklamasını yaptı.

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Pakistan Başbakanı Imran Khan da konuyla ilgili bir açıklama yaparak gerilimi düşürmeye çalıştı… Khan, “Hindistan ile krizi çözmek için oturup konuşmalıyız. Hindistan ile yaşanan anlaşmazlığı çözmek için bilgeliği ve sağduyuyu kullanmak gerekiyor” dedi.

EN AZ DÖRT HAVALİMANI KAPATILDI

Yaşanan gelişmeler üzerine Keşmir’deki Srinagar Havalimanı üç saat süre ile uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Hindistan hükümetinden bazı yetkililer Reuters’a açıklamada bulundu. İsmini açıklamayan yetkili, “Ülkenin kuzeyyindeki en az dört havaalanı kapatıldı. Gerilimin yükselmesi sonrasında Pathankot, Leh, Srinagar ve Jammu havalimanları kapatıldı” açıklamasını yaptı.

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Bu gelişmeler yaşanırken Taliban da devreye girdi… Taliban Sözcüsü Zebiullah Mücahid bir açıklama yaparak, “Bölgede yaşanan bu gerilim Afganistan’daki barış sürecini etkiliyor” dedi. Taliban yetkilisi, Hindistan’ın bu gerilimi bir an önce bitirmesi gerektiğini de dile getirdi.

Pakistan ordu sözcüsünün yaptığı açıklamada ise, “Hindistan’la krizi tırmandırmak istemiyoruz, bölgeyi savaşa sürüklemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan yaşananların ardından Pakistan’dan flaş bir hamle geldi… Pakistan, Hindistan’la yaşanan çatışmaların ve gerilimin ardından tüm hava sahasını kapattığını duyurdu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI DA DEVREYE GİRDİ



Yaşananların ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da çağrıda bulundu. Pompeo iki ülke arasındaki gerilimin sona ermesini istedi. Pompeo, “Hint ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları’yla iletişim halindeyim ve her iki tarafa da askeri müdahaleyi bırakması çağrısında bulunuyorum” dedi.

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THY KARGO UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

Pakistan ve Hindistan arasında gerilimin artmasının ardından her iki ülkenin hava sahalarının geçişe kapanması üzerine bu bölgeye uçan THY’nin iki kargo uçağı, havadan İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldı. Edinilen bilgilere göre, Pakistan ve Hindistan hava sahalarının kapanmasının ardından THY’nin İstanbul’dan Hindistan’ın Chennai şehrine gitmek üzere kalkan TK-6548 sefer sayılı kargo uçağı, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldı.

AFGANİSTAN HAVA SAHASINDAN DÖNDÜ

THY’nin TK-6562 İstanbul – Hanoi (Vietnam) seferini yapan kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden geri döndü. ACT Havayolları’nın TC-ACR tescilli ve THY adına kiralık uçan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının da Ankara veya İstanbul’a iniş yapacağı öğrenildi. Bugün, Pakistan ve Hindistan’a yapılacak seferlerin durumu ve bölge hava sahasını kullanacak diğer seferlerin, gelişmelere göre THY tarafından takibinin yapıldığı öğrenildi.