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Son dakika… Trump’tan flaş S-400 açıklaması: Türkiye’ye açık açık hak verdi

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten bir süre sonra basın toplantısı düzenledi. Trump, "Obama adil davranmadı, Erdoğan'ın suçu yok" ifadesini kullanırken, "Son dakika. Türkiye'yi seviyorum, evet ülkemi de seviyorum ama Türkiye'ye haksızlık edildi" dedi.

Sozcu.com.tr
10:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’tan flaş S-400 açıklaması: Türkiye’ye açık açık hak verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Obama (eski ABD Başkanı Barack) döneminde mağdur edildiğini ve Patriot hava savunma sistemi satın almasının engellendiğini vurguladı.

Türkiye’nin Obama döneminde Patriot almak istediğini belirten Trump, “Obama ‘Hayır’ dedi. Sürekli ‘Hayır’ dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler, S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin anlaşma yapıp çok para harcadığını hatırlatan Trump, “Bizim ülkemizden dediler ki ‘Bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size Patriot’ları satacağız.’ Ama çok geç. Türkiye satın almıştı” ifadelerini kullandı.

PARASINI ÖDEDİĞİ UÇAKLARI İSTİYOR

Bu süreçte Türkiye’nin 100 adet F-35 savaş uçağı satın aldığını belirten Trump, “Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler” dedi.

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Bu sözlerinin ardından Trump, “Son dakika… Trump Türkiye'yi seviyor” ifadesini kullandı.

Hemen ardından ise şöyle devam etti:

“Hayır ben ülkemizi de seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz Rahip Brunson'ı geri verdi. Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Erdoğan'a adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü Patriot alamazsın dedik ve başka sistem aldıktan sonra fikrimizi değiştirdik. Karmaşık bir konu. Üzerinde çalışıyoruz.”

Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi’nin kapanış toplantısından dikkat çeken bir kare servis edildi. İngiliz Reuters haber ajansını objektifine yansıyan fotoğrafta, ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşurken görülüyor. İki liderin hemen yanında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak var. Trump’ın hemen arkasında ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres gülerken objektiflere yansıyor.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeye geçmeden önce de Patriot hava savunma sisteminin Türkiye'ye satılmaması konusunda selefi Barack Obama'ya suçlamalar yöneltti.

S-400'lere ilişkin “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz” derken “(Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 11:33 29.06.2019
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