Trump yeni imparator şerefine Tokyo’da

Trump, Uluslararası Tokyo Havalimanı’nda Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono tarafından karşılandı.

Donald Trump’ın dört gün sürecek ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; ABD Başkanı Trump’ın ayrıca, bu akşam ABD Büyükelçiliği rezidansında iş insanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Tokyo’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin kısa menzilli füze denemeleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

ABD’nin Kuzey Kore’yi nükleer silahlardan arındırma konusundaki pozisyonunun tutarlı olduğunu belirten Bolton, ülkesinin Kuzey Kore ile

görüşmeleri devam ettirme konusunda hazır olduğunu da ifade etti.