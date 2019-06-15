Trump’a yaş gününde sürpriz!

Manhattan bölgesindeki Trump Uluslararası Otel ve Tower binasının önünde toplanan göstericiler, Trump hükümetinin, özellikle yasa ışı göçmen

çocukların ailelerinden koparılarak gözaltında tutulmasını ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle protesto etti.

Bina önünde “ABD'nin Göçmen politikası suçtur” yazılı büyük bir pankart açan göstericiler, “Trump yaş gününü kutlarken çocuklar ailelerinden ayrı

doğum günü geçiriyor”, “Çocuklar gözaltında ölüyor”, “Çocuklar kafeslerde doğum günlerini geçiriyor”, “Kafeslere Hayır” şeklinde dövizler taşıdı.

Bazı göstericilerin ise sınırda ailelerinden koparılmış çocukları tel parmaklıklar arkasında gösteren gerçek fotoğraflar taşıdığı görüldü.

Gösteride, içinde folyo battaniyeye sarılarak kıvrılmış yatan cansız çocuk mankeninin bulunduğu, üzerinde “NoKidsInCages (Kafeslerdeki Çocuklara Hayır)” yazılı not bulunan metal kafes ise dikkat çekti. AA