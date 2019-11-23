CHP’li vekil Lale Karabıyık’tan öğretmenler günü mesajı

Geleceğimizin temeli olan nesillerin yetiştiği eğitim sistemindeki sorunlar çözülmeden kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarda kalkınma ve ilerlemeden söz edilemeyeceğinin altını çizen Karabıyık, atanamayan öğretmenlere, öğretmen sorunlarına ve 17 yıl içerisinde sayısız değişikliğe uğrayarak deneme tahtasına dönüşen eğitim sistemine dikkat çekti. CHP'li vekil, bu değişiklikler ve okullardaki olumsuz koşullar nedeniyle öğrenciler yeterli ve kaliteli bir eğitim alamazken, öğretmenlerin de maddi ve manevi zorluklarla mücadele ettiğini ifade etti.

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Öğretmenlerimizin özlük hakları, eğitimi, atama ve görevde yükselme gibi konulardaki tüm sorunların çözülebilmesi açısından da acilen Öğretmenlik Meslek Yasası’na ihtiyaç olduğunu ve CHP'nin bu konuda tüm hazırlıkları tamamladığının altını çizen Karabıyık'ın 24 Kasım mesajı şöyle:

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“Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği günün öğretmenlerimize ithaf edilmesi, öğretmenlerimize verilen büyük önemin göstergesidir. Eğitim, geleceğimizi şekillendiren en önemli unsurdur ve demokrasimizin geleceği, toplumsal sorunların çözüme ulaşması, hoşgörü ortamının yerleşmesi, bilgi ve birikimlerimizle dünya ile rekabet edebilmemiz için eğitim, hayati bir öneme sahiptir. Öğretmenlerimizin ve eğitim sisteminin sorunları, bir kader değildir. Ancak bugün gelinen noktada, eğitim sistemindeki “sistemsizliğin” yanısıra, bunca soruna ve yaşadıkları zorluklara karşın evlatlarımızı yetiştirmek için Anadolu'nun dört bir yanında heyecanla görev yapan, çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz borçlarla mücadele etmektedir. Yaptıkları mesleğin saygınlığını yitirdiği kaygısının yanı sıra, geçim sıkıntısı kaynaklı psikolojik sorunlar yaşamakta ve gelecekten ümitlerini kesmektedir. Geleceğimizi yetiştiren öğretmenler, yoksulluk sınırının yarısından az maaş almaktadır ve ailelerinin ve kendilerinin temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çekmektedir. Öğretmenlerin ekonomik gelirlerinin yetersizliği, eğitimin niteliğini de düşürmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin özlük haklarında ve maaşlarında bir iyileştirmeye gidilmesi gerekmektedir. Güçlü bir gelecek ve Türkiye’nin dünyada hak ettiği yere ulaşması için eğitim sisteminde yaşanan sorunları ve öğretmenlerin sorunlarını çözmemiz gerekmektedir. Bu duygularla, Cumhuriyeti koruyacak ve yaşatacak nesiller yetiştirmek mücadelesi veren, geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, atanamayan öğretmenlerimizin bir an önce öğrencilerine kavuşmasını diliyorum.”