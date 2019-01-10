İSG sonuçları açıklandı! ÖSYM İSG 2. dönem sonuç sorgulama sayfası!

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güveliği sınavı sonuçları açıklandı. İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. İSG sınav sonuçlarını habeirmizdeki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte İSG sonuçları detayları...

İSG sonuçları açıklandı ve İSG sonuçları için sorgulama heyecanı başladı. ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden yayınlanan İSG 2. dönem sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar ÖSYM’nin sitesine akın etti.

İSG SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Aşağıdaki link üzerinden İSG sonuç sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İSG 2. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İSG NEDİR?

İş sağlığı ve güvenliği, ‘İSG’ kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları çalışma ortamlarının tüm zararlı etkilerinden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş, mühendislik ve tıp disiplinlerini temel alan entegre bir bilim dalıdır.

KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.