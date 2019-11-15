KYK kredi ve burs sonuçları bugün açıklanır mı? Öğrencilerin gözü KYK’nın resmi sitesinde…

KYK burs ve kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş beklerken konuyla ilgili iki resmi açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan burslara ve krediye gelen zammı açıkladı. Kısa bir süre sonra ise KYK, burs ve krediler konusunda değerlendirmenin sürdüğünü duyurdu.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrenciler sabırsızlıkla KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar geçen yıl 13 Kasım’da belli olmuştu. Her an duyurulması beklenen burs/kredi sonuçları için sorgulama ekranınına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

KREDİYİ GERİ ÖDEYEMEYEN ÖĞRENCİLERE HACİZ GELDİ

Genç işsizliği oranlarının rekor kırdığı bir dönemde gençlerin bir de e-haciz kıskacında olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre; “2018 yılı itibariyla 403.012 öğrenci burs, 1.259.193 öğrenci öğrenim kredisi almaktadır. Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 279.797 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmiştir. Öğrenim kredisi borcu olan 342.282 öğrencimizin 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borcu var. Ekim ayında KYK’ya borç taksitlerini ödeyemeyen tam 217 bin kişiye e-haciz uygulandı” dedi.