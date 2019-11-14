KYK kredi ve burs sonuçları yayınlandı mı? KYK’nın resmi açıklaması için bekleyiş sürüyor…

Geçtiğimiz hafta KYK Twitter üzerinden çalışmaların sürdüğünü duyurdu. KYK kredi ve burs sonuçlarının açıklanması için tahminlere göre kısa bir süre kaldı. İşte KYK sonuçlarına dair detaylar…

KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bir açıklama gerçekleşmedi. Ancak geçmiş dönemlerin tarihleri açıklanma tarihi hakkında ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında yani bugünlerde açıklanması bekleniyor.

217 BİN KYK BORÇLUSUNA HACİZ

Ekim ayında 3 milyonun üzerinde insana e-haciz gelirken bu ay da 1.5 milyondan fazla kişiye elektronik haciz işlemi yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ise geçen ekim ayında 217 bin kişiye KYK borcundan dolayı e-haciz yapıldığını açıkladı. KYK borcunu ödeyemeyen 279 bin 797 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildi.