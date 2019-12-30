Liseli öğrenciler Göbeklitepe kültür mirası için proje üretti

Şanlıurfa'da 1995 yılında başlanan kazılar sonucu ortaya çıkartılan Göbeklitepe, dünyanın İlk ve en büyük tapınağı olarak biliniyor.

Tarihi öneme sahip kültür mirasını korumak ve tanıtmak üzere 2019 yılı Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmişti.

Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında bulunan Göbeklitepe, tarihte bilinen ilk tapınak olma özelliğini taşıyor.

Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı (ALKEV) Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri de Nisan ayından bu yana yürüttükleri ‘Tarihin Sınır Noktası: Göbeklitepe' ile farkındalık yaratıyor. Şanlıurfa'ya giderek 7 farklı alanda Göbeklitepe üzerine çalışan öğrenciler, süreç içerisinde yaptıkları tüm çalışmaları Göbeklitepe Karşılama Merkezi Amfi Tiyatrosu ve kazı alanındaki ziyaretçilere sundu. ALKEV Göbeklitepe Müzik ekibi ise sözü ve bestesi kendilerine ait olan şarkılarıyla mini bir konser verdi.

ALMANYA'DA DA ANLATTILAR

Projeyi yürüten ALKEV öğrencileri, 10 Aralık 2019 Salı günü öğrenci değişim programıyla Almanya- Hannover'deki partner okulları Sophienschule'ye giderek, okulun öğrenci ve öğretmenlerine “GÖBEKLİTEPE PROJESİ”ni sundular ve bölgeden götürdükleri fotoğrafları da gösterdiler. Göbeklitepe tarihi ve kültürel mirasını korumak ve tanımak üzere çalışmaya devam edecek olan öğrenciler, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü “Göbeklitepe” alanında uzman kişilerin de davet edildiği bir sempozyum da düzenleyecek.