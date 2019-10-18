‘Maarif’e parayı ver ne olduğunu sorma!

Haber: Sultan UÇAR

Sayıştay: Türkiye Maarif Vakfı'na 1.1 milyar TL aktaran Milli Eğitim ve Hazine, Denetim Kurulu'nda niye yok?

Türkiye Maarif Vakfı, yurtdışındaki FETÖ okullarına karşılık 2016'da kuruldu. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu onayıyla, 3 yılda MEB ve Hazine'den 1 milyar 120 milyon TL aktarıldığı ortaya çıktı. AKP milletvekilleri, AKP'li eski bakanlar, ÖNDER İmam Hatip Derneği, Ensar Vakfı gibi vakıfların temsilcileri yönetimde etkin yer alıyor. Denetim Kurulu'nda MEB' den hiç kimsenin olmaması ise Sayıştay'a takıldı.

EĞİTİMDEN KİMSE YOK

Maarif Vakfı'nın Başkanı Birol Akgün, siyaset bilimci. 10 kişilik Mütevelli Heyet'te, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Özel Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili var. Özer mühendis, Bilgili sosyolog. 6 kişilik Denetim ve 7 kişilik Yönetim Kurulu'nda ise MEB' in temsilcisi yok. Kuruluş kanununa göre; Denetim Kurulu'ndaki 5 asil üyenin biri MEB'den birinin de, Hazine'den olması yasal zorunluluk.

RAPORDA PARA AKIŞI

“MEB'den, ciddi ödenek transferi gerçekleşmiş” diyen Sayıştay, “2016'da, kuruluşunda 1 milyon TL aktarılmış. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 1 milyon TL'ye ek olarak 63 milyon 500 bin TL daha eklenmiş. 2017'de 163 milyon 700 bin TL, 2018'de 270 milyon TL yani 3 yılda 498 milyon 200 bin TL kaynak aktarılmış” diye anlatıyor.

BU YIL 541 MİLYON TL

Maarif Vakfı'na 2019'da 541 milyon TL daha kaynak aktarılmış. Bütçeden aldığı para, toplam 1 milyar 120 milyon TL'ye çıkmış. Vakıf gelirinin 1/3'ini yönetim- personel gideri, kalanın vakfın amaçları için kullanılabileceğini kaydeden Sayıştay, vakfın gelirini arttırmak için yurt içi ve yurtdışında şirketler kurmasını öneriyor.

VAKIF 6.7 MİLYON KAZANMIŞ

3 yılda toplanan 6 milyon 773 bin TL yardımı yetersiz bulan Sayıştay, ‘Oldukça geniş bir coğrafyada, çok büyük bir bütçeyle, eğitim faliyeti yapıyorsun' diye uyarıyor. Sayıştay raporunda, “Yönetilen bütçe ve genel bütçeden aktarılan tutarlar çok büyük. Vakfın, mali durumunun profesyonelerce denetlenmesi, yasal zorunluluk. Denetim Kurulu, kaynaklarının verimli kullanımı için güvence altına alınmalı” diyor.

Sayıştay'ın, ‘Denetimde MEB niye yok?' sorusuna, Bakanlık ilginç bir cevap vererek; “Denetim Kurulu üyeleri, mütevelli heyet, ilgili kurum ve makamlarla yürütülen istişareler sonucu görevlendirildi. Vakfı denetleyebilecek evsaftalar (nitelikte)” diye savundu.

“TEMSİLCİNİ KENDİN SEÇ”

Sayıştay, bu savunmaya itiraz ederek; ”Bakanlıklar, kendini temsil edecek kişiyi, kendisi belirlesin. Her hangi bir, kurum-kuruluş mensupları veya serbest çalışanların, bakanlıklarla ilişkilendirilmesi düşünülemez. Denetimi, yasaya uygun kurun” dedi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın son durumu..

FİLDİŞİ SAHİLİNDE DE OKUL AÇILDI

41 ülkede faliyeti var. 65 ülkeye direktör atandı. Okul sayısı 313, yurt sayısı 42. Pakistan, 76 okul ve 11 yurtla ilk sırada. Onu, 36 okul ve 12 yurtla Afganistan, 21 okul ve 1 yurtla Mali Adaları izliyor. Ürdün'de okul yok, 1 yurt açılmış. Fildişi Sahili'nde 4, Avusturalya'da 2, ABD'de 4, Fransa'da 1 okulu var. Tanzanya, Gana, Gine gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra, son okul geçen hafta Madagaskar'da açıldı.

SAYIŞTAY RAPORU'NDAKİ MAARİF VAKFI YÖNETİMİ

TÜRKİYE MAARİF VAKFI

Başkan Prof. Dr. Birol Akgün: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

TARTIŞMALI DENETLEME KURULU

– Başkan Muttalip Ünal: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) eski Başkanı.

– Samir Altunkaynak: AKP Genel Merkez Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

– M.Cemil Arslan: Marmara Belediyeler Birliği Sekreteri

– Faruk Kanger: Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Akademisi Öğretim üyesi.

– Fatma Özcan Taş: ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde yönetici, TÜRGEV eski müdür yardımcısı.

Yönetim Kurulu Üyeleri

– Prof.Dr. Birol Akgün (Başkan): Yıldırım Bayazıd Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

– Doç.Dr. Cihad Demirli: İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bölüm Başkanı

– Mustafa Çaltılı: Bursa- Yıldırım Belediyesi AKP meclis üyesi-FETÖ okullarına el konulduğunda kayyum atanmıştı

– Nedim Kaya: AKP'ye yakınlığıyla tanınan işadamı olduğu biliniyor.

– Yunus Torpil : Milli Türk Talebe Birliği kökenli, MÜSİAD ve birçok imam hatip derneğinin kurucusu

– Mahmut Mustafa Özdil: Kartal İmam Hatip Lisesi kökenli. Hukukçu-akademisyen

– Ahmet Türkben: İmanın Güneş Yüzlü Çocukları/İmanın Güneş Yüzlü Öncüleri kitaplarının yazarı

Mütevelli Heyet üyeleri

– Osman Nuri Kabaktepe: Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı, İslami Örgütlenme Uzmanı

– Zekeriya Akçam: 22. Dönem AKP İzmir Milletvekili

– Prof. Dr. Aşkın Asan: 23.Dönem AKP Ankara Milletvekili

– Doç. Dr. Cahit Bağcı: 24. Dönem AKP Çorum Milletvekili/Başbakan eski Başdanışmanı

– Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili: MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü/Sosyolog

– Salim Cerrah: AKP kurucularından, Ankara il yöneticisi.

– Doç. Dr. Cihad Demirli; İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

– Mahmut Özer: MEB Bakan Yardımcısı, Mühendis

– Dr. Hasan Taşçı; Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı

– Prof. Dr. Ayşen Gürcan: İlk başörtülü kadın bakan, 63. hükümet milletvekili. TÜRGEV yönetim Kurulu üyesi