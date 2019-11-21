Milyarlar gidiyor proje bitmiyor! Fatih muamması…

Eğitimde fırsat eşitliği ve okullarda teknolojiyi yaygınlaştırmak için 2010 yılında başlatılan ve 4 yılda tamamlanması planlanan Fatih projesi kapsamında, okullara bugüne kadar 1 milyon 437 bin 800 tablet bilgisayar dağıtıldı.

BİR ÇOĞU SATTI…

Ancak mezun olan öğrencilere tabletler hibe edilince, yeni gelen öğrenciler için yeniden bilgisayar ihtiyacı doğdu. Bazı öğrencilerin de tablet bilgisayarları sattığı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un soru önergesine verdiği yanıtta, bugüne kadar okullara toplam 432 bin 288 adet etkileşimli tahta kurulumu yapıldığını açıkladı.

Selçuk bu yılki MEB bütçe görüşmelerinde muhalefetin “Fatih Projesi ne oldu, kaç milyar harcandı” şeklindeki sorularına cevap vermedi.

CHP'li Bülent Kuşoğlu ise “Fatih Projesi'nde büyük bir rezalet yaşadık. Çağın en büyük projesi olarak, Fatih'ten daha çok yüceltildi ama çok büyük bir skandal ortaya çıktı” dedi.

ÖĞRENCİLER TABLETLERİ SATTI

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye değerlendirmede bulunan önerge sahibi CHP'li Burhanettin Bulut “Bugüne kadar 1 milyon 437 bin tablet dağıtımı yapıldı. KDV hariç 600TL'den satın alınan tabletlere toplamda 1 milyar lira para ödendi” dedi ve şunları söyledi:

“Ama projeyle ilgili olumlu bir gelişme yok. Öğrenciler tabletlerini internet üzerinden satışa çıkardı. Akıllı tahtaların önemli bir kısmı da bozuk. Projeye 8.5 milyar lira kaynak ayrıldı ve şimdiye kadar 3,4 milyar harcandı. Birçok usulsüzlük var, bazı bürokratlar görevden alındı. Açılmış olan soruşturmalar kapatıldı. Projenin başarısızlığı Fatih Sultan Mehmet'in de kemiklerini sızlatmıştır”