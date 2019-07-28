ÖSYM, KPSS tercih sonuçları açıkladı! Tıkla 2019/1 KPSS yerleştirme sonucu sorgula

ÖSYM, KPSS tercih sonuçlarını yayımlandı Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

2019/1 KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

https://sonuc.osym.gov.tr adresinden heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları duyuruldu. Tercih yapan adaylar TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilir. Sorgulama için aşağıdaki bağlantı linkini kullanabilirsiniz.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA

KPSS TERCİH SONUÇLARI SAYISAL VERİLER

KPSS tercih sonuçlarına göre ortaöğretimde 14 bin 81 kişi tercih yaptı, önlisansta 18 bin 564 kişi tercih yaparken, lisansta 61 bin 645 kişi tercihlerini tamamladı. Yerleşen sayıları ise şu şekilde; Ortaöğretim 130, ön lisans 254, lisans 630.



KPS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILDI?

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecekler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecek. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.