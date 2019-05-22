LGS sınav giriş yerleri belli oldu! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS kapsamında 1 Haziran’da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecekler. Merkezi sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. Sınav sonuçlarına erişim ise yalnızca https://www.meb.gov.tr adresinden sağlanacak ve adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecek.

LGS’DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir. Merkezî Sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS’YE KİMLER GİRECEK?

İki farklı oturumda olmak suretiyle yapılacak sınava yalnızca 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. Çoktan seçmeli 90 soruyu yanıtlayacak adaylar, yalnızca LGS puanları ile bir lise tercihinde bulunabilecek. Merkezi yerleştirme puanının içerisinde ise okul başarı puanı olmayacak. Aynı puanı alan öğrencilerden hangisinin okula yerleşeceği ise okul başarısına bağlı olacak. Eşitlik eğer devam ediyorsa, öğrencinin geçmiş yıllardaki başarı puanına, devamsızlığına, tercih durumuna ve yaşına dikkat edilecek.