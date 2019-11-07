Türk Eğitim tarihinde 91 yıl sonra bir ilk

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk kez bu yıl uygulayacağı çoklu ara tatilde öğretmenler için ders işlenişi, mesleki bilgi ve birikim paylaşımı için çok sayıda program hazırladığını duyurdu. Sürpriz program İzmit'ten geldi.

18-22 Kasım'daki ara tatilin son günü camide, 24 Kasım Öğretmenler Günü Mevlidi okutulacak. Yasin-i Şerif, ilahi ve dualarla öğretmenler günü kutlanacak. Kaymakam Şevket Cinbir onayıyla öğretmen ve öğrenciler zorunlu katılacak

ÖĞRETMENE CAMİDE MESLEKİ EĞİTİM

İlk ve orta dereceli okullar ilk defa bu yıl 18-22 Kasım tarihleri arasında hafta sonu dahil 9 gün olarak gerçekleşecek olan ara tatile girecek. Öğrencileri tatil heyecanı sararken, öğretmenler ise MEB'in daha önce hazırladığını ilan ettiği, “Sanat, spor, sosyal, kültürel aktiviteler ile mesleki çalıma programlarına” katılacaklar.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda bir program hazırlandı. Eğitim/Öğretimin niteliğinin, verimliliğinin artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesinin hedeflendiği duyuruldu.

BAKAN GÖRÜNTÜLÜ SÜRPRİZ YAPACAKTI

Buna göre; Öğretmenler bu yıl ilk kez uygulanacak olan çoklu ara tatilde meslektaşlarıyla derslerin işlenişi, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaları, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi, öğrenci, veli ve çevre etkileşiminin artırılması gibi bir dizi etkinliğe zorunlu olarak katılacaktı. Bakan Ziya Selçuk da Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınla bu eğitimlere katılarak, öğretmenlere sürpriz yapacaktı.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MEVLİDİ

Öğretmenler, meslektaşlarıyla deneyim paylaşımı beklerken ara tatilin son günü hizmet içi eğitim kapsamında 22 Kasım 2019'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kendileri için mevlit okutulacağını öğrendi. Kocaeli'ne bağlı İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Kasım 2019 Mesleki Çalışma Programı” olarak ara tatil etkinlikleri arasında Fevziye Cami'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Mevlit Kandil Proğramı” yapma kararı aldığı ortaya çıktı.

KAYMAKAM VE MİLLİ EĞİTİM ONAYLI

Mesut Barış Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Cerrahoğlu, 22 Kasım 2019 günü Fevziye Cami'nde yapılacak olan mevlit programına idareci, öğretmen ve öğrencilerin görevlendirilebilmeleri için 4 Kasım 2019'da İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen' den onay alındığını ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle planlanan mevlitte görevli öğrenci, öğretmen listelerini okullara gönderdi.

“ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ ÖLDÜRÜP RUHUNA MEVLİT OKUYORLAR”

Eğitim İş Hukuk İşleri Genel Sekreteri Maksut Balmuk, “Öğretmeni mesai saatinde camiye götürüp, bir de üstelik 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mevlit okutup, lokma döktürmek ilk kez tanık olacağımız bir durum. Bakan Ziya Selçuk, ara tatilde öğretmenlerin yeni döneme daha dinamik girmesi için mesleki etkileşim olacağını açıklamıştı. Ama görünen o ki; Bakanlık öğretmenleri ölü kabul ederek, ruhlarına mevlit okutmayı seçti” diye eleştirdi.

“ARA TATİLİN SEBEBİ BELLİ OLDU”

Balmuk sözlerini, “Bakan Selçuk'un ara tatil icadının sebebi belli oldu. Öğretmenler camiye, çocuklar da umreye götürülüyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk’e Başöğretmenlik unvanı verilmesinin yıl dönümüdür. Mevlit Kandili ise Hz Muhammed'in doğum günüdür ve bu Cuma gecesidir. Bu nasıl bir anlayıştır? Okullarda cemaatleri, vakıfları, gerici dernekleri istemediğimiz gibi öğretmeni yaşarken öldürenlerin bir de üstüne mevlit okutmasını da kınıyoruz” diye sürdürdü.



MEVLİT KANDİLİ BU CUMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayımlanan Dini Günler Takvimi'ne göre İslam alemi için önemli gecelerden biri olan Mevlit Kandili 8 Kasım 2019 Cuma gecesi kutlanacak. Peygamber Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili'nde yapılan duaların geri çevrilmeyeceği kabul edilir. Mevlit Kandili'nin yalnızca peygamber için yapıldığı ve şimdiye kadar Öğretmenler Günü gibi günlerin ‘Mevlit' adı altında kutlanmadığı biliniyor. Mevlit Gecesi okunan Yasin-i Şerif gibi dualar yakınları vefat edenlerce, cenazelerin 7'nci ve 40'ncı günlerinde de dini ibadet olarak okunur.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

* 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

* 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.