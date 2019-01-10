Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte il il kar tatili listesi…

Yurdumuz karlı ve soğuk havanın etkisinden yavaş yavaş çıkıyor. Ancak bazı illerimizde kar yağışı etkisini hala sürdürüyor. Bu illerde yaşayan öğrenciler ise merakla okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte 10 Ocak Perşembe kar tatili olan iller...

Kar yurt genelinde etkisini yitirmeye başladı ancak Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Elazığ’ın ve Kahramanmaraş’ın bazı ilçelerinde yarın okullar kar tatili ilan edildi. Meteoroloji’den alınan verilere göre; Hava sıcaklığı Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava ile birlikte ülke genelinde artacak.

ELAZIĞ

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Palu ve Karakoçan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır” denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki kar tatili bir gün daha uzatıldı.

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