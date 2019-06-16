TYT soru ve cevapları açıklandı mı? YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

YKS maratonunun ilk oturumu olan TYT sınavı bitti. 135 dakika süren sınav sonrasında öğrenciler YKS soru ve cevapları araştırmaya başladı. TYT'de 40 Türkçe sorusu, 20 sosyal bilimler sorusu, 40 temel matematik sorusu, 20 fen bilimleri sorusu üzere toplam 120 soru yöneltildi. Sınavın bitişiyle birlikte soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağı konusu gündem oldu. YKS soruları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler…

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Önceki senelerde gerçekleşen üniversite sınavlarında yaşananlar dikkate alınırsa YKS soru ve cevaplarının bir hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 18 Temmuz 2019’da açıklanacak.

KALAN YKS OTURUMLARI NELER?

AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika