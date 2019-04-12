YÖK görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı! İşte, YÖK sınavı sonucu sorgulama ekranı…

YÖK tarafından düzenlenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren Adaylar, sınav sonuçları ve ayrıntılı bilgiye YÖK’ün internet sitesinden ulaşabilecek. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) “2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı” sonuçları açıklandı. İşte, sonuç sorgulama sayfası…
YÖK SINAVI SONUCU SORGULAMA EKRANI
YÖK GEÇERSİZ SORULARI YAYINLADI
YÖK tarafından açıklanan sınav sonuçlarının yanı sıra beraberinde geçersiz sorular, geçersiz soru dağılımı ve seçenek değişiklikleri de yayınlandı. YÖK sınavı geçersiz sorular, geçersiz soru dağılımı ve seçenek değişikliklerine aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.
YÖK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GEÇERSİZ SORULAR
YÖK SINAVI GEÇERSİZ SORULAR DAĞILIMI