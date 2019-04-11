28 milyon vatandaş fitrelik

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl için açıkladığı 23 liralık fitre, hem asgari ücreti hem de Türk-İş'in hesapladığı açlık sınırını aştı. Diyanet'in yaptığı hesaba göre 4 kişilik bir ailenin 3 öğün karnını doyurabilmesi için ayda 2 bin 760 lira harcaması gerekiyor. Oysa evlerine sadece asgari ücret giren milyonlarca aile 2 bin 20 lirayla hem doyup hem de tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Hesaplar, ülke genelinde yaklaşık 28 milyon vatandaşın açlık sınırında yaşadığını, yani fitre alabilecek duruma düştüğünü işaret ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacının parasal karşılığını geçen yıla göre yüzde 21 oranında artırarak 2019 yılı için 19 liradan 23 liraya yükseltti. Diyanet'in yaptığı hesaplamaya göre, yaşlılık ya da hastalık gibi zorunlu nedenlerle orucunu tutamayan Müslümanların, her bir gün için yoksullara 23 lira fitre vermesi gerekiyor. 23 liralık bu tutar, bir kişinin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 öğün karnını doyurabilmesi için yapması gereken günlük harcamayı ifade ediyor. Diyanet'in bu hesabına göre, Türkiye şartlarında bir kişinin aç kalmadan yaşamını devam ettirebilmesi için ayda en az 690 lira harcaması gerekiyor. Bu da 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarını karşılayabilmesi için ayda en az 2 bin 760 liralık gelir elde etmesi gerektiğini işaret ediyor.

DİYANET FARK ATTI

Diyanet'in bu hesabı hem asgari ücreti hem de Türk-İş'in her ay açıkladığı açlık ve yoksulluk hesaplamalarını alt üst etti. Türk-İş en son mart ayı itibarıyla 4 kişilik bir aile için açlık sınırını 2 bin 14 lira, yoksulluk sınırını da 6 bin 561 lira olarak hesapladı. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade ettiği için Diyanet'in fitre hesabıyla benzerlik gösteriyor. Ancak Diyanet'in yaptığı hesap, hem 2 bin 20 liralık asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin sadece karnını doyurmaya bile yetmeyeceğini hem de Türk-İş'in hesapladığı açlık sınırının fitreden 746 lira daha aşağıda kaldığını ortaya koydu.

YÜZDE 35’i AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Türk-İş'in yoksulluk sınırı açlık sınırının yüzde 30.7'sine karşılık geldiği de dikkate alındığında Diyanet'in fitre hesabıyla yoksulluk sınırı da 8 bin 990 lirayı buluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hanehalkı kullanılabilir gelir ve sıralı yüzde 10'luk gruba göre yıllık hanehalkı gelir dağılımı hesapları üzerinden yapılan hesaplamalar da Diyanet'in belirlediği fitre tutarının nüfusun yaklaşık yüzde 35'inin açlık sınırında yaşadığını işaret ediyor.

Bu hesaplamalara göre, 82 milyonluk Türkiye'de yaklaşık 28 milyon kişinin ayda 2 bin 760 liranın altında gelir elde ettiği, bu nedenle de adeta fitreye muhtaç halde