4 soruda pastırma tartışması!

1-) Pastırma tartışması nasıl ortaya çıktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’nın ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki´ye, “Kastamonu pastırması daha iyi” diyerek takılmıştı. Erdoğan'ın, “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” sözlerine, Kastamonulu pastırmacılardan da destek gelmişti.

2-) Kayserililer ‘pastırma tartışması’ için ne dedi?

Kayserili pastırmacılar ise Türkiye'nin en iyi pastırmasının Kayseri'de olduğunu belirtmişti. Kayseri´de pastırma satışı yapan Mustafa Tokluman, “Türk halkının Kayseri pastırmasına karşı bir teveccühü vardır. Elbette ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kanaatini belirtmiştir. Şöyle bir gerçek var ki her 10 kişiden 4'ü pastırma tüketir. Bu 4 kişinin içinden 3 kişi de Kayseri'nin pastırmasını tercih eder. Cumhurbaşkanımız da bizim için nihai bir tüketicidir. Görüşüne saygı duyarız.

Türkiye'nin de bir gerçeği var ki, Kayseri pastırmasını Türkiye'de sevmeyen ve tatmayan yoktur. Kastamonu'nun da pastırması güzeldir. Lokal olarak yer almıştır” diye konuştu.

‘ANAVATANI KAYSERİ'

Pastırma işletmeciliği yapan Gürhan Kaya ise, pastırmanın anavatanın Kayseri olduğunu vurgulayarak, “Pastırmayı Kastamonu, Sivas veya Afyonlular da yapıyor. Kayserimizin havasından dolayı burada üretilen pastırmalar Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur.

Sadece Kayseri'de değil, dünyada da ismimiz var. Bütün devlet büyüklerimize ve Türkiye'nin çeşitli illerine pastırma ve sucuk gönderiyoruz. Kayserimizin adı her zaman pastırma, sucuk ve mantı ile geçer. Kastamonu'ya pastırma kurutup da gönderiyoruz. Bizden alıyorlar. Biz işçiliğini yapıyoruz” dedi.

3-) Muhalefet partisi CHP ne düşünüyor?

Pastırma tartışmasına muhalefet de katıldı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri pastırmasının, lezzet ve görüntü olarak bir numara olduğunu ifade ederek, AKP Kayseri milletvekillerine,”Pastırmanıza, sucuğunuza sahip çıkın.” diye çağrıda bulundu.

Kayserililer olarak bu kıyaslamaya anlam veremediklerini ifade eden Arık, “Dünya alem bilir ki pastırma, sucuk deyince akla Kayseri gelir. Kastamonu'nun pastırması da çok güzeldir, lezzetlidir ama Kayseri pastırması, lezzet, görüntü olarak bir numaradır.” dedi.

4-)Kayseri ve Kastamonu pastırması arasındaki farklar neler?

Sozcu.com.tr’nin sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre Kastamonu pastırması tek çeşit halinde satılırken Kayseri pastırması 4 çeşit halinde satılıyor. Kastamonu pastırması sırt bölgesinden yapılıyor ve yağlı-yağsız şekilde satılıyor. Kilogram fiyatı ise 140 TL civarında.

Kayseri pastırması ise 4 çeşit halinde vatandaşın karşısına çıkıyor. Bonlife pastırma, tütünlük pastırma, sırt antrikot pastırma ve seçme but pastırma. Bunların fiyat aralığı ise 123 TL’den başlayıp 170 TL’ye kadar çıkıyor. Kayserili yetkililer kendi pastırmalarının Kastamonu pastırmasına göre çok daha fazla sattığını belirtiyor.

Kastomonulu pastırmacılar ise bu konuda o kadar iddialı olmadıklarını söylüyor.