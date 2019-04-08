AKP bile ÇAYKUR’dan almamış

Milli kuruluş ÇAYKUR'u da zarar batağına sapladılar. 1 yılda 3 kez genel müdürü değiştirilen, önceki Genel Müdürü Ekrem Yüce'nin AKP'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği ÇAYKUR, 42 milyon lira kâr beklerken, rekor zarara imza attı. 2017'de 267.6 milyon lira zarar eden ÇAYKUR, bu zararını yaklaşık 3'e katladı ve tam 657 milyon 86 bin lira zarara uğradı. ÇAYKUR'un zararıyla günlük 350 ton yaş çay işleyebilecek 6 fabrika yapılabiliyor.

ÖZEL SEKTÖRDEN ALMIŞ

ÇAYKUR Faaliyet Raporu'nda, “2018 yılı programında 42.3 milyon TL kâr öngörülmüş olmasına rağmen, 2018 yılı faaliyet dönemi 657 milyon 86 bin 397 TL zarar ile kapatılmıştır” ifadeleri yer aldı. ÇAYKUR, 2018'de rekor zarara imza atarken, AKP'nin de yerel seçim döneminde propaganda için dağıttığı çaylarını devlet kurumu ÇAYKUR'dan almadığı da ortaya çıktı. AKP, hem bu seçimlerde hem de referandumda propaganda amacıyla çay dağıttı. Ancak çayları, devlete ait ÇAYKUR yerinde, özel sektörden aldı. ÇAYKUR kaynakları, “AKP meydanlarda dağıttığı çayları ÇAYKUR'dan almadı. Keşke alsalardı. ÇAYKUR para kazanmış olurdu” dedi. ÇAYKUR Faaliyet Raporu'nda ayrıca, kuruluşun varlık ve kaynaklarının 2017'e göre yüzde 4.54 oranında arttığı vurgulanarak, “Öz kaynaklar yüzde 27.27 azalmış, yabancı kaynaklar ise yüzde 29.59 oranında artmıştır” denildi.