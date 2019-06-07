Alman banka 20 ton altına el koydu

ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Venezuela, 2016'da Almanya'yla yaptığı 750 milyon dolarlık kredi anlaşmasında 20 ton altını ipotek gösterdi. Venezuela'nın 2021'de sona erecek anlaşmanın koşullarını yerine getirmemesi üzerine Deutsche Bank, anlaşmayı tek taraflı feshederek ipotek gösterilen altına el koydu. Bloomberg, Deutsche Bank yetkilileri ile Venezuela hükümetinden temsilcilerin konu hakkında yorumdan kaçındığını ifade etti.

Venezuela Merkez Bankası, ABD'nin yaptırımlarını bypass etmek için geçen ay 570 milyon dolar değerinde 15 ton altın satışı yapmıştı. Bu satış sonucunda Venezüella'nın altın rezervleri, 7.9 milyar dolarla son 29 yılın en düşük seviyesini görmüştü. Bu arada Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA, Rusya'nın başkenti Moskova'da bu ay ofis açacak.