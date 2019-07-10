Altın fiyatları güne sakin başladı! Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni güne sakin başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,62 azalışla 256,2 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 256,4 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Temmuz güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 256,4 lira

ÇEYREK ALTIN: 423 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1726 lira

ALTININ KİLOGRAM FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 255 bin 200 lira, en yüksek 257 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde

1,43 azalışla 255 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 179 milyon 483 bin 719,20 lira, işlem miktarı ise 700,90 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 183 milyon 91 bin 200,21 lira oldu.