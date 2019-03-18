Ankapark, ‘Wonderland Eurasia’ oldu açılıyor

Ankara'da 2 milyar lira harcanarak yapılan ve henüz tam olarak da bitmeyen Ankapark, ‘'Wonderland Eurasia'' adıyla seçim öncesi açılıyor. Açılışı 20 Mart günü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Temaparka giriş ücreti 25 lira olarak belirlendi.

2 bin 117 oyuncağın bulunduğu Ankapark 1 milyon 300 bin metrekarelik alana kuruldu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan ‘'Aklı olan Ankapark’taki oyuncaklara binmez. Oyuncaklar 4 yılda paslandı. Ankapark denemesinde Melih Gökçek de yukarıda asılı kaldı. Parkı, halkın hayatını tehlikeye atarak açmak akla ziyandır'' dedi.

OYUNCAKLAR TEST EDİLDİ

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de ‘'Bu temaparkın en büyük misafir kitlesi çocuklar olacak. Güvenlik sorunları halledilmeden açılırsa çocuklarımızın hayati tehlikesi bulunuyor demektir. Atlı karıncaya Mehmet Özhaseki, çarpışan arabalara da Melih Gökçek binsin, kendileri test etsin. Çocukların hayatını şov için riske atmasınlar” dedi.

GENEL MÜDÜR: 2 BİN 117 OYUNCAK VAR

Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan ise, ‘'Bütün oyuncakları test edip çalıştırdık. 20 Mart itibarıyla halkımızı bekliyoruz. Parkta 26'sı büyük olmak üzere toplamda 2 bin 117 oyuncak, 1 milyon 300 bin metrekare toplam alanımız, 13 büyük kışlık ve yazlık kullanılabilen oyun çadırımız var. Giriş ücreti 25 lira olacak. Yılda 5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz ‘' açıklaması yaptı.