Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonuna Bakan Selçuk başkanlık edecek. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, görüşmeler öncesinde bir kişinin yaşam maliyetine dikkati çekerken, işveren tarafını temsil eden TİSK asgari ücret artışında işçiler kadar işverenin de düşünülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplantısı yarın saat 14.00'te başlayacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

TÜRK-İŞ’İN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ: 2 BİN 578 TL

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız” dedi. Söz konusu artış 2019 yılının asgari ücreti olan 2020 TL üzerinden hesaplandığında yüzde 27.6’lık bir zamma tekabül ediyor.

CHP heyetinin Türk-İş ziyareti sırasında konuşan Ergün Atalay, nihai rakamı Hak-İş ve DİSK ile görüştükten sonra belirleyeceklerini vurguladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.

HAK-İŞ VE DİSK DE SÜRECE DAHİL EDİLDİ

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.

“Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz.” değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi ise yeni asgari ücretin işçiler kadar işverenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli görüyoruz. Biri kırılırsa zincir kopar. Çalışmalarımızı bu dengeleri dikkate alarak sürdürmeliyiz. Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek ortak sorumluluğumuzdur.” görüşlerini paylaştı.

DİSK BAŞKANI: ASGARİ ÜCRET BİR AİLE İÇİN GEÇİM ÜCRETİ HALİNE GETİRİLMELİ

DW Türkçe'ye konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'de asgari ücret hesaplamasının Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) ilgili mevzuatlarına aykırı biçimde hesaplandığını söylüyor. Uluslararası kabule göre asgari ücretin 4 kişilik bir aileyi geçindirecek miktar olarak belirlendiğini, ancak Türkiye'de yalnızca tek bir kişi için hesaplandığını ifade eden Çerkezoğlu, “Asgari ücret Türkiye'de hem doğru tanımlanmıyor hem de çalışan kesimin görüşleri önemsenmiyor. Türk-İş dışındaki sendikalar, konfederasyonlar komisyona katılamıyor. Ayrıca çalışan kesim, son noktada hükümet ve işveren teklifini kabul etmekle yükümlü çünkü grev hakkı bulunmuyor” diye konuşuyor.

Hükümetin eylül sonunda açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2020 yılında maaşların gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi ifadesi bulunduğuna işaret eden DİSK Başkanı'na göre, hükümet 2020'de yüzde 8,5'luk enflasyon hedefine göre asgari ücret zammı yapmayı planlıyor. “Bu tutum, çarşıda pazarda yüzde 30-40 olan enflasyon karşısında, milyonlarca çalışanın yoksulluğa mahkum edilmesidir” diyen Çerkezoğlu, şunları söylüyor:

“Devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme süreci olması gereken asgari ücret tespiti, ne yazık ki demokratik ve adil olmayan yöntemlerle belirleniyor. Asgari ücret bir aile için geçim ücreti haline getirilmeli, toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak belirlenmeli.”

(AA-SÖZCÜ)