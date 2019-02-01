Avrasya Tüneli’nde dört soru

Avrasya Tüneli’ne yapılan yüzde 38’lik ‘sehven’ zam dün Türkiye’nin gündemi oldu. Akılda ise dört soru kaldı.

1) ÖZEL SEKTÖR YAPTI DEVLET ‘SEHVEN' DEDİ

Türk-Kore ortaklığının işlettiği Avrasya Tüneli'ne zammı özel sektör yaptı. Özel sektörün yaptığı zammın ‘sehven' yapıldığı ise şirketler tarafından değil. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapıldı. Yani şirket ücret tarifesini ‘sehven' koyduğunu söylemedi. Bunu bakanlık belirtiyor.

2) 4 DOLAR+KDV?

Avrasya Tüneli açıldığında geçiş ücretinin 4 dolar + KDV olacağı hesaplanmıştı. Bugünkü kur ile TL cinsinden geçiş fiyatı dolar cinsinden geçiş rakamı ile uyumlu. Fakat dünkü 32.10 TL otomobil için geçiş rakamının tutması için dolar kurunun 7.30 TL civarında hesaplanmış olması gerekiyor. Dolar dün günü 5.16 seviyesinden kapatmıştı.

3) KURUŞU KURUŞUNA SEHVEN

Her ne kadar Ulaştırma Bakanlığı geçiş ücretinin sehven hesaplandığını iddia etse de ücretin kuruşu kuruşa ‘sehven' hesaplanmış olması vatandaşların dikkatini çekti.

4) ZAM TABELASI YAZISI DA SEHVEN Mİ KONDU?

Avrasya Tüneli'ne sehven zam yapılmadan birkaç gün önce vatandaşlar tünele girişten tünel yönetiminin koyduğu bir yazıyla karşılaştı. Yazıda: 1 Şubat 2019 saat 00:00 itibarıyla geçerli olacak yeni geçiş ücret tarifesine www.avrasyatuneli.com adresinde ulaşabilirsiniz” ifadesi yer alıyordu.