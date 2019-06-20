Avrupa ortalamasına göre de alkolde pahalıyız

Türkiye’de son yıllarda artan vergilerle birlikte iyice pahalanan alkol fiyatlarının Avrupa ortalamasına göre de pahalı olduğu belirlendi. Hesap TÜİK’in Eurostat verilerini de kullanarak açıkladığı Satın Alma Gücü Paritesi’nde ortaya serildi.

Satın alma gücünü anlatan fiyat düzeyi endeksine göre; ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olarak adlandırılır.

Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade ediliyor. TÜİK’in açıkladığı Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en pahalı ülke Norveç oldu.

SİGARADA AB’YE GÖRE YÜZDE 65 DAHA UCUZUZ

Türkiye’nin “tütün ürünleri” alt grubundaki fiyat düzeyi endeksi, 2018 yılı sonuçlarına göre 35 olarak gerçekleşti. Bu değer, “tütün ürünleri” grubu için Türkiye’nin AB ortalamasından %65 daha ucuz olduğu anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, Türkiye’nin en yüksek fiyat düzeyi 163 ile “alkollü içecekler” alt grubunda gözlendi.