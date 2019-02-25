Bakan Dönmez: Akdeniz’deki sondajda hedef noktasına varmak üzereyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da düzenlenen 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katıldı.

Bakan Dönmez burada moderatörlerin sorularını yanıtladı. Dönmez, Türkiye’nin enerjide son 16 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğini belirterek elektrikte iletim, dağıtım ve üretim olmak üzere 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiğini söyledi.

Yerlileştirme kapsamında Türkiye’nin doğal gaz arama çalışmalarına hız verdiğini belirten Bakan Fatih Dönmez, arama çalışmaları için ciddi bir kaynak ayırdıklarını ve son dönemde özellikle Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri dikkatle izlediklerini vurguladı.

“HERKES İLK KUYUDA BULSAYDI PETROL 10 DOLAR OLURDU”

Bu bölgede son 5-6 yıldır sismik araştırmalara devam ettiklerini kaydeden Bakan Dönmez, “Oradaki binlerce veriyi tek tek analiz ediyoruz ki, potansiyeli olan bölgeleri belirleyelim. İlk sondajımızı Antalya açıklarında başlattık. Hedef noktasına varmak üzereyiz. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık, iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık. İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz. Bir muhalefet milletvekilinin eleştirel bir yaklaşımı olmuştu. Burada ülke kaynaklarını arıyoruz, politik bir yönü de yok. O söylem adeta bizim orada bulunmamızı istemeyen ülkelerin söylemiyle de örtüşmüş oldu. Takdir edemiyorsanız, susmakta fayda var. İlkinde buluruz bulamayız, bilemeyiz. Herkes ilk kuyuda bulsaydı, petrol 10 dolar olurdu. Bu çalışmalar ayrıca, bölgedeki kaynakların adilane paylaşımı için de çok önemli” dedi.

Amerikan şirketi ExxonMobil ile Katar şirketi Qatar Petroleum da Kıbrıs’ın güneyinde bulunan 10 numaralı parselde arama faaliyetleri için anlaşma imzalamış ve Kasım 2018’de sondaja başlamıştı.

229 METRE BOYUNDA

229 metre boyunda olan Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip ve aktif konumlanma teknolojisiyle donatıldı. 6’ncı jenerasyon sondaj gemisi Fatih’te iki kulede de sondaj yapabilecek ekipmanlar yer alıyor.

DHA