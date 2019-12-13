Türkiye'de çok eskiden beri belirli dönemlerde zorunlu askerlik hizmetine alternatif olarak bedelli askerlik devreye girmiştir. Belirli bir nakit bedel karşılığında kısa dönem askerlik hizmeti sağlanan sisteme verilen isim olan bedelli askerlik, Türk Silahlık Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılarken askere gitmeden önce işe başlamış olan kişilerin işlerinden olmaması esasına göre çıkarılmaktadır. Buna göre de Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesine aykırı olarak görmediği bedelli askerlik sık sık gündeme geldiği gibi birçok kişi tarafından da merak ediliyor. Bedelli askerlik nedir? Kimler bedelli yapabilir? Bedelli askerlik şartları nelerdir? Yaş sınırı nedir? Özellikle de bedelli askerlik ile ilgili yeni sistem oluştuğundan beri merak edilen bu sorular internet aramalarında sık sık aranmaktadır. Askerlikle yükümlü olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için geçerli olan yeni sisteme göre istemesi halinde herhangi bir yaş sınırı olmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek. Eğer bedelli askerlik ile ilgili daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız haberimize mutlaka göz atmalısınız?

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR?



Ülkemizde daha önce iki tip askerlik bulunmakta idi. Bunlardan kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ara sıra gündeme gelen bedelli askerlikleri saymazsan en yaygın askerlik hizmetleri bu şekildeydi. Ancak şimdi sürekli belli askerlik hizmeti devreye girdi. Vatandaşların çalışma hayatlarını engellememek ya da ailelerinden uzun süre ayrı kalmamalarını sağlamak gibi nedenlerden dolayı devreye sokulan sürekli bedelli askerlik hizmeti belirli bir ücret karşılığında yapılan kısa süreli askerliğe denmektedir.

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır.

Bunlar;

-18 yaşını doldurmuş,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen en az 3 yıl yurt dışında çalışmak durumda kalan erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. Açılımı “dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir. Bunun 31 bin lira karşılığı Euro

Bir diğeri ise;

-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, zorunlu askerlik hizmetine tabi tüm vatandaşlar için Yani isteyen her asker adayının yaş şartı olmaksızın belirli bir ücret karşılığında yararlanabileceği bedelli askerlik sistemidir. Bu siteme isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Bunun bedeli ise 2019 yılı bedeli 33.230 (otuz üç bin iki yüz otuz) TL'dir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilmektedir.

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