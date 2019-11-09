Bekir Pakdemirli: İcra takibi durduruldu, itiraz süreçleri devam ediyor

CHP Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşkilatları Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin aile şirketi Türdeş Gıda'ya icra gittiğini açıklamış hatta konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması üzerine bir de soru önergesi vermişti.

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Kılıç önceki günlerde yaptığı açıklamada , “Ülke genelindeki yüz binlerce tarım üreticisi gibi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin aile şirketi Türdeş Tarım’ın da icralık olduğu ortaya çıktı” demişti.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, sözlerine şöyle son vermişti:

Bir ülkenin bakanının aile şirketi bile icralık oluyorsa, vay siz sade vatandaşların halini düşünün. Demek ki ülke ekonomisi o kadar kötü ki bakanın aile şirketi o kadar zor durumda ki fabrikadaki eşyalar bile haczedilebiliyor. Tabi şirketin 95 bin liralık borcu neden ödeyemediği de önemli.

PAKDEMİRLİ: BENİM YETKİM YOK, AİLE ŞİRKETİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli söz konusu Türdeş Gıda'da bir yetkisi olmadığını Türdeş Gıda'nın aile şirketi olduğunu açıkladı.

‘YARGISAL İTİRAZ SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR’

Pakdemirli Türdeş gıdayı rahmetli babası Ekrem Pakdemirli'nin kurduğunu ifade ederken bakan olduktan sonra şirkette ortaklık ve yöneticilik ilişkisi kalmadığını vurguladı.

İcraya konu olan borç hakkında yasal itiraz sürecinin devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, “Alacağın mevcudiyeti ve miktarı hali hazırda hukuken ihtilaflı olması bir yana, şirketin

icra takibe konu edilen borçla ilgili olarak yargısal itiraz süreçleri devam etmektedir.

Öyle ki, icra takibinin durdurulması için mahkemeye başvurulmuş ve bu borcun üstünde banka teminat mektubu sunulup, icra takibi durdurulmuş ve hacizli mallar geri alınmıştır. Şirketin iddia edildiği gibi kesinleşmiş bir borcu olmamakla beraber, aksine birçok alacağı olan, maddi sıkıntı yaşamayan, üretim yapıp, ürünlerini de satabilen bir şirkettir” ifadelerini kullandı.

‘DAYANAKTAN YOKSUN TÜMÜYLE GERÇEĞE AYKIRI’

CHP'li vekilin açıklamalarına ilişkin sert eleştirilerde bulunan Bakan Pakdemirli, “Ortaya atılan iddialar, “çamur at izi kalsın” anlayışı ile üretilmiş olup dayanaktan yoksun ve tümüyle gerçeğe aykırıdır” değerlendirmesinde bulundu.