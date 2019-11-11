Belediyelerin 12 milyarını AKP dağıtacak

Yerel yönetimlere kredi desteği sağlayan, belediyelerin altyapı yatırımlarını destekleyen İller Bankası'nın (İlbank) sermaye tavanının 18 milyar liradan 30 milyar liraya çıkarılması muhalif partilerin yönettiği belediyelerde endişeye yol açtı. İller Bankası, sermaye artışı için gereken 12 milyar liranın tamamına yakınını iktidar, muhalefet fark etmeksizin tüm partilerin yönetimindeki belediyelerin bütçe payından kesinti yaparak toplayacak. Ancak, toplanan paranın hangi belediyelere aktarılacağına, AKP'nin atadığı banka yönetimi karar verecek. CHP Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bütün belediyelerden eşit toplanan kaynakların bugüne kadar adil dağıtılmadığını söyledi. Torun, iktidarın böyle bir adım atması halinde kabul etmeyeceklerini söyledi.

30 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

İller Bankası sermayesi cuma günü yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı. 12 milyar liralık sermaye artış kararının, daha önce belirlenen sermaye tavanına ulaşılmış olması nedeniyle alındığı, alınan bu kararla belediyelerden sermaye için yapılan kesintilerin devamının sağlandığı öğrenildi. Bankanın sermayesi en son 2014 yerel seçimlerin hemen öncesinde yüzde 100 artışla 18 milyar liraya çıkarılmıştı.

İller Bankası'nın devasa sermayesinin büyük bölümü ülke genelindeki tüm belediyelerle il özel idarelerinin bütçe paylarından yapılan yüzde 2'lik kesintilerle sağlanıyor. Buna göre, 12 milyar liralık yeni kaynak toplanıncaya kadar belediyelerle il özel idarelerine bütçeden aktarılacak vergi gelirleri paylarından her ay yüzde 2 oranında kesinti yapılıp İller Bankası'na aktarılacak. İller Bankası belediyelerin ortak bankası olarak kurulmasına rağmen dağıtılacak kredilere karar veren 7 kişilik yönetim kurulunun 4'ü doğrudan AKP iktidarı tarafından atanıyor. Geri kalan 2 üyeyi, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği 4 isim arasından genel kurul üyeleri seçiyor. 7'nci üye olarak ise genel müdür görev yapıyor. Özellikle son seçimlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerin CHP'ye geçmesi nedeniyle rekabetin arttığı, bu nedenle İller Bankası kredilerinin öneminin en üst seviyeye çıktığı bildirildi.

UYGULAMADA KEYFİLİK VAR

Sermaye artışını SÖZCÜ'ye değerlendiren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Kredilerin dağıtımında kayırmacılık var. Kriterler belli ama kredi işleri ne yazık ki keyfilikle yürüyor. İktidarın yönettiği belediyeler krediyi kolay alırken, bize ‘para yok' deniyor. Banka uzun süredir kredi veremiyordu. Eğer yeni kaynağı sadece kendi belediyelerine aktarırlarsa bunu yakalarız ve asla kabul edemeyiz” dedi.