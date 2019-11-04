Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI 403 SAYFADAN OLUŞUYOR

“Eğitim”, “Sağlık”, “Adalet”, “Güvenlik”, “Çevre”, “Temel Hak ve Özgürlükler”, “Sivil Toplum Kuruluşları”, “Aile ve Kadın”, “Afet Yönetimi”, “Kültür ve Sanat”, “İstihdam ve Çalışma Hayatı” gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor. Buna göre Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yeni düzenleme geliyor. BES’te yapılan yeni düzenlemeye göre gençlere sağlanan devlet katkısı artacak ve devlet destekleri yaşa göre değişecek.

İşte düzenlemenin yer aldığı o karar:

11 MİLYON KİŞİ ZORUNLU BES’TEN AYRILMIŞTI

Türkiye Sigorta Birliği 2019’un ikinci çeyrek sektör sonuçlarını açıklanmış buna göre; Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 23 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla sisteme giren 16,2 milyon çalışanın 5,2 milyonu sözleşmelerine devam etmişti. Yani geriye kalan 11 milyon vatandaş zorunlu BES’ten ayrılmıştı.