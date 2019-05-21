Dolara 24 saat ayarı

Bloomberg’ün üç bankacılık kaynağına dayandırdığı habere göre; Bankalarda 100 bin dolar ve üzeri döviz alımlarına 1 günlük valör yani işlemin yapılış tarihi ile gerçekleştirme tarihi arasındaki fark kondu. Yani, 21 Mayıs itibarıyla gerçek kişilerin 100 bin dolar ve fazlası döviz alımında para, ilgilinin hesabına bir gün sonra olarak geçecek.

Reuters’a göre BDDK’nın bankalara gönderdiği yazılı metinde şu ifadeler yer aldı: Gerçek kişilerin günlük 100 bin dolar ve üzeri döviz alım işlemlerinde, dövizin ilgilinin hesaba aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının, fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir.

Yazıda kararın, ‘Finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen’ alındığı belirtildi.

‘LİRAYI KORUMA GİRİŞİMİ’

Dövizde spekülasyonları önlemek için olduğu ileri sürülen uygulamayı Bloomberg, üç ayrı bankacıdan doğruladığını duyurarak aktardı.

Karar, yüklü miktarda dolar alarak piyasadaki dolar miktarını düşürecek perakende satış amaçlı döviz alım işlemlerine vade koymak suretiyle yükselen dolar kuru karşısında lira koruma girişimi olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABER Resmi Gazete'de yayımlandı! Dövize yeni vergi

‘İZLENİM OLUMSUZ’

Birçok bankacı kararın sermaye kontrolüne yönelik endişe yarattığına, mevcut sorunlara kısa vadeli bir bakış getirdiğine, etkisinden ziyade yarattığı izlenimin olumsuzluğuna dikkat çekti.

Üst düzey bir bankacı, “Güven tesis edici ve risk primini düşürücü adım ve tedbirlere acil ihtiyaç duyulan bir dönemde bu adım hem sorunların doğru anlaşılmadığını hem de kısa vadeli tedbirlerle sonuç alınmaya çalışıldığını gösteriyor. Ancak bu ve benzeri adımlar sermaye hareketlerinin giderek kısıtlanacağına dair endişeleri artırarak risk algısını daha da kötüleştiriyor” dedi

‘DÜZENLEMENİN BİR ANLAMI YOK’



Sözcü yazarı Murat Muratoğlu kararı sozcu.com.tr’ye yorumladı. Muratoğlu “Normal şartlarda 100.000 dolar çekmek için bir gün önceden şubeye haber vermek gerektiğinden nakit çekimlerde pek etkisi olmayacak bir karar… Lakin alınan doların bir gün sonra hesaba geçmesi gibi serbest piyasa kurallarından uzaklaşması tat kaçıracak nitelikte… Bütün bunlar ekonomik krizle mücadelede yapılmaması gerekenler olarak 10 yıl sonra ders olarak okutulacaklar” diye konuştu.

Bankalara 100 bin dolar üstü satın alanlara dövizlerini ertesi gün verin kısıtı koymak, tam bir “atılan taşla ürkütülen kuşa değmeyen” bir durum.

Deneyimli bir karar alıcının atacağı adım değil… — uğur gürses (@ugurses) May 20, 2019

Ekonomist Uğur Gürses alınan karar için ekonomi yönetimini eleştirerek, “Deneyimli bir karar alıcının atacağı adım değil” yorumunda bulundu.