Boeing CEO’su: Daha güvenli olmak için çalışıyoruz

Boeing CEO´su Denniz Muilenburg Boeing 737 MAX tipi uçakların arızalanması ve kazalara karışması üzerinden bir haftadan fazla süre geçtikten sonra sessizliğini bozdu.

Etiyopya ve Endonezya´da düşmeleri ile ilgili benzerlikler bulduklarını açıklamaları ertesinde yaptığı açıklamada, Boeing´in “zaten güvenli olan uçakları daha da güvenli hale getirme konusundaki sorumluluğunun” sürdüğünü söyledi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAYIMLAYACAĞIZ

Muilenburg ayrıca, Boeing´in İrtifa Kaybı Önleyici Manevra Sistemi`nin (MCAS) kaaların sebelerinden olabileceği iddiaları sonrasında, 737 MAX tipi uçaklar için bir yazılım güncellemesi yayınlanacağını ve 737 MAX pilotlarına ek eğitimler verileceğini duyurdu.

Muilenburg, “Lion Air´in 610 numaralı uçuşu ve Etiyopya Havayolları´nın 302 numaraları uçuşundan edindiğimiz bilgilere ışığında 737 MAX modelimizin güvenliğini artırmak için çalışıyoruz” dedi ve Boeing´in küresel havacılık sektörü, yolcular ve pilotlar için en iyi ürünleri, eğitimleri ve desteği sağlamaya devam edeceğini ekledi.

DHA-SOZCU.COM.TR