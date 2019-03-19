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Boeing CEO’su: Daha güvenli olmak için çalışıyoruz

Boeing CEO´su Denniz Muilenburg 737 MAX tipi uçakların karıştığı kazalar sonucu sessizliğini bozdu. CEO, "Daha güvenli modeller için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

14:09 -
Haberler Ekonomi
Boeing CEO’su: Daha güvenli olmak için çalışıyoruz

Boeing CEO´su Denniz Muilenburg Boeing 737 MAX tipi uçakların arızalanması ve kazalara karışması üzerinden bir haftadan fazla süre geçtikten sonra sessizliğini bozdu.

Etiyopya ve Endonezya´da düşmeleri ile ilgili benzerlikler bulduklarını açıklamaları ertesinde yaptığı açıklamada, Boeing´in “zaten güvenli olan uçakları daha da güvenli hale getirme konusundaki sorumluluğunun” sürdüğünü söyledi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAYIMLAYACAĞIZ

Muilenburg ayrıca, Boeing´in İrtifa Kaybı Önleyici Manevra Sistemi`nin (MCAS) kaaların sebelerinden olabileceği iddiaları sonrasında, 737 MAX tipi uçaklar için bir yazılım güncellemesi yayınlanacağını ve 737 MAX pilotlarına ek eğitimler verileceğini duyurdu.

Muilenburg, “Lion Air´in 610 numaralı uçuşu ve Etiyopya Havayolları´nın 302 numaraları uçuşundan edindiğimiz bilgilere ışığında 737 MAX modelimizin güvenliğini artırmak için çalışıyoruz” dedi ve Boeing´in küresel havacılık sektörü, yolcular ve pilotlar için en iyi ürünleri, eğitimleri ve desteği sağlamaya devam edeceğini ekledi.

DHA-SOZCU.COM.TR

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Son güncelleme: android-time 14:20 19.03.2019
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