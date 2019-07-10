Çeyrek ve gram altın ne kadar? 10 Temmuz güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 258,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258,90 liradan, bin 705 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 726 liradan, 236 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240 liradan, bin 666 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 686 liradan, 833 liradan alınan Yarım Ziynet 843 liradan ve 417 liradan alınan Çeyrek Ziynet 422 liradan satıldı.

ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 255 bin 800 lira, en yüksek 257 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 257 bin 100 liradan tamamladı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Bugün İngiltere’de dış ticaret verilerinin, ABD’de ise toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.387’nin önemli destek, 1.400 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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