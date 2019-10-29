CHP’li Gürer: 7 bin 128 ani denetimde 17 uygunsuzluk tespit edildi

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, taksimetre kullanan 89.912 adet araç, takograf cihazı kullanan ise 471.073 adet araç bulunduğunu açıkladı. Varank, “Takograf cihazı ve taksimetrelerle ilgili 2018 yılı ve cari yılda toplam 7128 “ani denetim” gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda 17 uygunsuzluk tespit edilip gerekli işlemler yapılarak 38.533 TL idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde takograf ve taksimetre bulunan araç sayısı ayrı ayrı ne kadardır? Bu bağlamda 2018 ve 2019 yıllarında takograf ve taksimetrelerin kontrolü amacıyla yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi sonucu cezai işlem uygulanmış mıdır?” şeklindeki soruları yöneltti.

MUAYENELERİN YAPTIRILMASI GEREKİYOR

Bakan Varank'ın cevabı şu şekilde: Bakanlığımız sorumluluğunda yer alan “3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu” çerçevesinde takograf ve taksimetrelerin doğru ayarlı kullanılması için periyodik olarak metrolojik muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, takograf ve taksimetre cihazlarına ilişkin veri tabanlarımızda kayıtlı metrolojik muayene verilerine göre taksimetre kullanan 89.912 adet araç, takograf cihazı kullanan ise 471.073 adet araç bulunmaktadır.

38 BİN 533 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Takograf ve taksimetrelere yönelik olarak Bakanlığımız tarafından yapılan ani denetimler; cihazların geçerli bir muayene belgesinin olup olmadığı ve doğru ayarlı çalışıp çalışmadığına yöneliktir. Bu çerçevede; takograf cihazı ve taksimetrelerle ilgili 2018 yılı ve cari yılda toplam 7128 ani’denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda 17 uygunsuzluk tespit edilip gerekli işlemler yapılarak 38.533 TL idari para cezası uygulanmıştır.”