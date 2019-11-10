CHP’li İlgezdi: İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısında rekor kırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İŞKUR'a işsiz sayısında rekor kırıldığını açıkladı. “Türkiye'nin işsizler ordusu, 2018 İŞKUR Raporunu” açıklayan İlgezdi, işsizlik rakamlarının çarpıcı seviyelere yükseldiğini belirterek, “2003 yılında 587 bin 479 olan kayıtlı işsiz sayısı AKP döneminde yüzde 497 arttı” dedi.

KADIN VE GENÇLER

Rapora göre 2018 yılında kayıtlı olan işsizlerin yüzde 82'si kadın ve gençlerden oluştu. İlgezdi, “2003 yılından beri kadını sistematik olarak sadece aile içinde tanımlamaya yönelik politikalar üretenler, üniversite mezunlarına iş bulmak zorunda değiliz diyenler kayıtlı kadın ve genç işsizliğinin 2003'ten 2018'e yüzde 896 artmasına neden oldu” dedi.

2003'te 287 bin 303 olan genç ve kadın işsiz sayısı 2018 yılında 2 milyon 860 bin 989'a yükseldi. Başka bir ifadeyle 2018 yılında İŞKUR'a başvurarak iş arayan her 10 kişiden 8'ini kadın ve gençler oluşturdu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE REKOR BAŞVURU

İlgezdi, işsizlik ödeneğine başvuru sayısının son 16 yılın rekorunu kırdığını belirterek, “2003 yılında 143 bin 155 olan işsizlik ödeneği başvuru sayısı 2018 yılında 1 milyon 635 bin 111'e yükseldi. İşsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış yüzde bin 42 olarak kayıtlara geçti” dedi.

2018’E GELİNDİĞİNDE YÜZDE 497 ARTTI

2003 yılında 587 bin 479 olan kayıtlı işsiz sayısı 2018 yılında gelindiğinde yüzde 497 arttı. İŞKUR kayıtlarına göre toplam kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 509 bin 603 oldu. Böylece kayıtlı işsiz sayısı Cumhuriyet döneminin en yüksek seviyesine ulaştı.

DİPLOMALI İŞSİZLİK ARTTI

Her 100 işsizden 21'inin üniversite mezunu olduğunu aktaran İlgezdi, “Üniversite mezunu kayıtlı işsiz sayısı çığ gibi büyüyor. 2003 yılında 36 bin 444 lisans ve/veya ön lisans mezunu kayıtlı işsiz varken, bu sayı 2017 yılında önce 616 bin 760'a, 2018 yılında ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 753 bin 767'ye ulaştı. 16 yılda diplomalı kayıtlı işsiz sayısındaki artış yüzde bin 968 oldu” dedi.

Rapordaki çarpıcı rakamlar;

*2003 yılında diplomalı kayıtlı işsiz kadın sayısı 14 bin 626 iken bu sayı 2017 yılında 348 bin 896'ya, 2018 yılında ise yüzde 2 bin 945 artışla 445 bin 300'e yükseldi. 2018 yılı itibariyle Türkiye'deki diplomalı 753 bin 767 kayıtlı işsizin yüzde 59'unu kadınlar oluşturdu. Bu oran 2003'te yüzde 40, 2017 ise yüzde 57 idi.

*İŞKUR verilerine göre 2003-2018 yılları arasında kadın işsizliği artışında Mardin ilk sırada yer aldı. 2003 yılında 95 olan kayıtlı işsiz kadın sayısı 2018 yılında yüzde 48 bin 389 artışla, 46 bin 65'e yükseldi. 2018 yılı ADNKS sonuçlarına göre Mardin'de yaşayan 15 yaş üstü kadın sayısının 273 bin 414 olduğu düşünülürse, bugün Mardin'deki her 100 kadından 17'sinin işsiz olduğu anlaşılıyor.

*2018 yılında Türkiye'de İŞKUR tarafından kayıt altına alınan işgücünün 6 milyon 329 bin 902 olduğu düşünüldüğünde, bu sayının yüzde 17'sini yani 1 milyon 55 bin 550'sini kayıtlı genç işsizler oluşturuyor.

*2003 yılında 169 bin 272 olan kayıtlı genç işsiz sayısı yüzde 524'lük artışla 2018'de bir milyonu geçti. 2018'de Türkiye'deki kayıtlı 3 milyon 509 bin 603 işsizin yüzde 30'unu gençler oluşturuyor. Başka bir ifadeyle İŞKUR kayıtlarına göre bugün sokakta karşılaştığımız her 10 gençten 3'ü iş arıyor.

*İŞKUR verilerine göre en fazla genç kayıtlı işsiz İstanbul'da yaşıyor 2018 yılında İstanbul'da ikamet eden genç işsiz sayısı 139 bin 347 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2003 yılında 14 bin 378 idi. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde İstanbul'da İŞKUR'a başvuran genç işsiz sayısı yüzde 869 arttı. İstanbul'u sırasıyla, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa takip ediyor.