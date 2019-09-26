CHP’li Tezcan’dan Thomas Cook sorusu!

CHP'li Tezcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yönelttiği soru önergesinde, “Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas ettiğini duyurmuştur. Bu iflas nedeniyle Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısının yıllık 600 ila 700 bin azalabileceği belirtilmektedir” dedi.

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“NE GİBİ ÖNLEMLER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?”

Tezcan, şu soruları yöneltti:

“İflasın Türkiye üzerindeki muhtemel etkilerini azaltmak için ne gibi önlemler düşünüyorsunuz? İflastan etkilenen Türkiye'deki işletmelerin yaralarının sarılması, zararlarının azaltılması ve gelecek sezona hazırlanabilmesi için kredi desteği, uçak desteği ve başkaca destekler vermeyi düşünüyor musunuz? Mağdur olan işletmelere vergi ve KDV kolaylığı düşünüyor musunuz?”