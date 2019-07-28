CHP’li Toprak: Faiz inse de yatırıma heves yok

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “İktidar talimatla kağıt üzerinde enflasyonu indiriyor, talimatla da faiz indirimi yapıyor. Merkez Bankası'nın faizleri düşürdüğü gün, reel kesim güven endeksi, sektörel güven endeksi ve kapasite kullanım oranları dibe vurdu. Bankalardaki TL mevduatı düşüyor. Faiz inse de kredi verecek para yok, yatırım yapacak heves yok” dedi. Toprak, yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın 4.25 puanla tarihindeki en yüksek faiz indirimini yaptığına işaret ederek, geçen yıl eylül ayında da tek seferde 6 puan birden faiz artırdığını anımsattı. Toprak şunları kaydetti:

ŞAŞIRTMADI

Artık MB'nin bağımsız olmadığını, kararların Cumhurbaşkanı talimatıyla alındığını herkes biliyor. O nedenle 4.25 puan birden faiz indirimine gidilmesi kimseyi şaşırtmadı. Cumhurbaşkanı faiz indirimlerine devam edilmesi talimatını da AKP İl Başkanları toplantısında verdi.

KUMANDA EKONOMİSİ

Türkiye ekonomisi artık serbest piyasadan kumanda ekonomisine, kapalı ekonomi modeline geçmiş bulunuyor. Bu modelde ekonominin gerekleri ve gerçekleri değil, bir kişinin istekleri doğrultusunda kararlar alındığı için, kuyrukların, karaborsanın, dövizde, faizde resmi ve tezgah altı olmak üzere çifte fiyatların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

SOĞAN TERÖRİST OLDU

Üç ay önce soğan üreticileri terörist ilan edildi, depolar basıldı. Çadırlı tanzim satış şovları gibi, şimdi de talimatla faiz ve enflasyon kâğıt üzerinde indirilmektedir. TÜİK'in marketlere telefonla talimat verip fiyat indirterek enflasyonu düşük çıkartması ve MB'nin de talimatla faiz indirmesi, örneği görülmemiş bir ekonomik tiyatrodur.

ÇÖKÜŞ ÖRTÜLEMEZ HALE GELDİ

MB'nin faiz indirimi kararıyla aynı gün açıkladığı Temmuz ayı reel kesim güven endeksinin 4.2 puan gerilemesi yanında, imalat sanayi kapasite kullanım oranının da düşüş göstermesi, ekonomik çöküşün örtülemez hale geldiğinin göstergesidir. Bankalardaki döviz mevduatı bir haftada 1.9 milyar dolar artarak 217 milyar dolara yükselirken, TL mevduatları bir haftada 6 milyar TL düştü. Tasarrufu olan parasını dövize yatırıyor, TL'den kaçıyor. Şimdi TL faizlerinin indirilmesiyle dövize kaçış hızlanacak. Bankaların kredi hacmi uzun süredir artmadığı gibi eksidedir ve bankalar zaten kredi verememektedir.

DÜNYANIN EN YÜKSEK FAİZİ HALA TÜRKİYE’DE

Türkiye dört buçuk yıl aradan sonra faizleri indirirken Merkez Bankası verilerine göre güvenilen toplumlar arasında politika faizinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Türkiye'nin en yakın rakibi Meksika ile politika faizinde 1150 baz puan fark var. Global-rates'in verilerine göre Türkiye'den sonra dünyada politika faizinin en yüksek olduğu ülke yüzde 8.25 ile Meksika onu, yüzde 7.5 ile Rusya, yüzde 6.5 ile Endonezya ve yüzde 6.5 ile Güney Afrika izliyor.

Merkez Bankası enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda enflasyonun daha da yükselmemesi için faizleri yukarı çekiyor. Böylece piyasada para bollaşması engellenmiş oluyor.