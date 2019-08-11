CHP’li vekilden Albayrak’a tarım kredileri için sert eleştiri!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılı soru önergesine yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak, “Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal üretici ya da çiftçi değildir. Banka tarafından tarımsal üretim yapan üreticilere kullandırılan kredilere uygulanan faiz oranlarının Tarım Kredi Kooperatiflerine uygulanması mümkün bulunmamaktadır” dedi.

Gürer, “Sayın Bakanın ya Bakanlar Kurulu kararından haberi yok, ya da yine çiftçiye boş umut aşıladılar. Çiftçi borç batağında, son 7 yılda 3.4 milyon hektarlık alan çiftçilerimiz tarafından terkedildi” açıklamasını yaptı.

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GİZLİ FAİZ UYARISI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ziraat Bankasının, Tarım Kredi Kooperatiflerine tahsis ettiği tarımsal kredileri ticari kredi olarak verdiğini hatırlattı. Gürer, “Tarımsal kredilerin faiz oranı yüzde 8 olduğu için Tarım Kredisinin aradaki farkı çiftçiden ‘kaynak kullanım ücreti’ olarak tahsis ediliyor. Her faiz yükseldiğinde Tarım Kredisinin kaynak kullanım ücreti de artıyor. Dolayısıyla yüzde 8 indirimli kredi kullandığını düşünen çiftçinin kredi maliyetleri de farkına varmadan sürekli yükseliyor. 2012 yılında ticari kredilerdeki faiz oranı ile indirimli tarımsal kredi faiz oranları birbirine yakın olduğu için çiftçinin aleyhine yapılan bu anlaşmanın içeriğinin değiştirilmesi için çalışma yapılmakta mıdır? Piyasa faizleri yükseldikçe, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiden aldığı ‘kaynak kullanım ücreti’ yani gizli faizinde artması devam edecek midir?” şeklindeki sorularını yöneltti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılı soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal üretici ya da çiftçi olmadığından, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından düşük faizli tarımsal kredi kullandırılabilecek kişiler arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Banka tarafından tarımsal üretim yapan üreticilere kullandırılan kredilere uygulanan faiz oranlarının Tarım Kredi Kooperatiflerine uygulanması mümkün bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

“ÇİFTÇİNİN BORCU KATLANIYOR”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Şu anda Tarım Kredi Kooperatiflerinde çiftçiye komisyon hariç yüzde 23-24 aralığında faiz oranı ile kredi kullandırılıyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal kredi faiz oranlarını en az yüzde 19'a çekmesi gerekiyor. Yüksek faiz uygulamasından dolayı çiftçinin borcu katlanıyor, tarımsal üretim olumsuz etkileniyor” dedi.