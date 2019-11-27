Çiftçinin hayali yine suya düştü

Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta net ithalatçı duruma düştüğü bir dönemde yapılan 3'üncü Tarım Şurası'nın çiftçilerde büyük hayal kırıklığına yol açtığı bildirildi. Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, çiftçilerin mazotun ucuzlatılması, borçların ertelenmesi ve sıfır faizli kredi müjdeleri beklediğini, ancak 15 yıl aradan sonra toplanan şurada bu beklentilerin hiçbirinin karşılanmadığını söyledi.

Demirtaş, ikinci şuranın 2004'te yapıldığını hatırlatarak, “15 yıl önce yapılan şurada 36 madde belirlenmişti, şimdi 60 madde var. 2004'teki kararlar uygulansaydı, bugün ithal samanı, ithal eti, pahalı gıdayı konuşuyor olmazdık. Tarımsal üretim de ihracat da artacaktı. Tam aksine politikalar uygulandı, tarımda ithalatçı ülke olduk” dedi. Son şura toplantısının da ciddi hayal kırıklıklarına yol açtığını belirten Demirtaş, şu tespitleri yaptı:

UCUZ MAZOT HAYAL

“Çiftçinin, üreticinin derdi belli; mazot pahalı, gübre pahalı, elde avuçta para yok. Mazot alamıyor, gübre alamıyor, uçan kuşa borçlu. Sulama yapacak, elektrik borcunu ödeyemiyor. Kredi kullanacak, borçlu olduğu için alamıyor. Ürettiği ürünü maliyetine, hatta maliyetinin de altında satmak zorunda kalıyor. 1 liraya zor sattığı ürününün tezgahta 6-7 liradan satılmasına artık dayanamıyor. Şuradan mazotun, gübrenin, ilacın ucuzlayacağı, borçların erteleneceği müjdesi bekleniyordu, hayal kırıklığı oldu. Uygulama çok önemli ama bu kararlarla ithal tarım ve hayvancılığın önlenmesi çok zor.”

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun da tarımın temel sorunlarını çözeceği beklentisiyle yapılan şura kararlarının üreticide büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. AKP iktidarı döneminde buğday ekim alanının 23 milyon dekar azaldığını, üretici sayısının düştüğünü, kente göçün arttığını, tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı bir ülke haline gelindiğini belirten Dr. Özcan, bu sorunlara çözüm üretilemediği için tarımın geleceğinin daha da riske girdiğini ifade etti. Dr. Özcan, çiftçilerin kredi kullandığı bankaların yüzde 50'sinin yabancıların elinde olduğuna da işaret ederken, “Ambarın anahtarının kimde olduğu belli” dedi.

Zeytine destek yetersiz kaldı

Zeytine verilen destek ödemesi ziraat odaları tarafından yetersiz karşılandı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, zeytin en önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu belirterek, “Ama bugün zeytin üreticisi kan ağlıyor. Ekonomik kriz sonrası tüketicinin alım gücü düştü. Yüksek kredi faizleri nedeniyle küçük esnaf, orta ölçekli sanayici zeytin almaz oldu. Zeytin fiyatları maliyetini karşılayamaz noktaya düştü. Yanıbaşımızdaki Yunanistan zeytine 1 Euro destek verirken, biz adeta üreticiyle alay edercesine 15 kuruş veriyoruz. Üretici desteklenmezse gelecekte zeytini de başka yerden almak zorunda kalacağız” diye konuştu.

Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere de, “Kiloda 15 kuruş destek çok düşük bir para. Hiçbir şeyi karşılamaz. Belki de çiftçi bunun için girişimde bile bulunmayacak. Çünkü bu yıl çiftçinin zeytinde kilo başı maliyeti 4.35 TL. İşçi yevmiyesi 100-130 TL. Gerisini siz düşünün” dedi.