Çiftçinin takibe düşen borcu iki katına çıktı

Budak, TBMM'de yaptığı açıklamada izlenen yanlış tarım politikalarının çiftçiyi tarımdan uzaklaştırdığını savundu.

SÖZLER TUTULMADI

“Çiftçi artık ayakta durmakta güçlük çekiyor. Kredi kullanan çiftçi sayısının yanı sıra, borcunu ödeyemeyen çiftçilerin sayısı da hızla artıyor. Sadece son 3 yılda tarımsal kredilerde takibe düşme oranı yüzde 2.2'den yüzde 4.34'ye yükseldi” diyen Budak, şunları söyledi:

“Çiftçi girdi maliyetlerindeki artışlar karşısında ayakta durmakta güçlük çekiyor. Bir yandan maliyet artışıyla uğraşırken, diğer yandan ithal tarım ürünleriyle de mücadele etmeye çalışıyor. Tarımsal üretimdeki sıkıntılar, çiftçilerin finansman ihtiyacını da artırdı. Bugüne kadar çiftçilere verilen hiçbir söz tutulmadı. Çıkarılan kanunla milli gelirin yüzde 1'i kadar destek verilmesi gereken çiftçilere, bunun yarısı bile ödenmedi. Üstelik kredi kullanan çiftçi sayısı hızla artarken, ödeyemeyenlerin sayısı bundan daha da fazla artış gösteriyor. Sadece son 3 yılda tarımsal kredilerde takibe düşme oranı yüzde 2.2'den yüzde 4.34'ye yükseldi. Türk tarımını ve çiftçiyi bitiriyorlar.”