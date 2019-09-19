Çocuk parası ne kadar oldu? Ne zaman alınabilir?

Türkiye Cumhuriyet'i vatandaşlarına yardımcı olmak amacıyla devlet her yıl çocuk yardımı yapmaktadır. 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren doğum yapan her aileye hakkı olarak verilen bu yardım devlet tarafından sunulmaktadır. Özellikle yeni bebek sahibi olan kişilerin çocuk yardımı ile ilgili merak ettiği bazı sorular bulunmaktadır. Çocuk parası almanın şartları nelerdir? Çocuk parası ne kadar oldu? Ne zaman alınır? Konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu soruların cevaplarını son dönemlerde sıkça aramaktadır. Bizde konuya ilişkin detaylı bir haber hazırlayarak merak edilen tüm bu soruları cevaplandırdık. İşte çocuk yardımı ile ilgili ayrıntılar…

ÇOCUK YARDIMI NEDİR?

Halk arasında çocuk parası olarak bilinen yardımın diğer ismi de doğum parasıdır. Canlı doğum gerçekleştirmiş olan annelerin ilgili nüfus müdürlüklerine kayıt yaptırmaları ve Doğum Yardım Başvurusu Dilekçesi doldurmaları halinde alabilecekleri doğum yardımı ailelere maddi destek sağlamaktadır.

ÇOCUK PARASI NE KADAR OLDU? NE ZAMAN ALINABİLİR?

Ailelerin merak ettiği bir diğer konu ise 2019 yılında çocuk parasının ne kadar olduğu… 2019 yılı için çocuk parası;

– Gerçekleşen ilk doğum ise ilk çocuk için 300 TL ödeme yapılmaktadır.

– Gerçekleşen ikinci doğum ise ikinci çocuk için 400 TL ödeme yapılmaktadır.

– Gerçekleşen üçüncü doğum ise üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Doğumunun çoklu olarak gerçekleştirilmesi durumunda ödenen tutarlar değişmektedir. Yani eğer anne ikiz bebek doğurduysa ve bu onun ilk doğumu ise bebeklerden biri için 300 TL diğeri için ikinci çocuk olarak 400 TL alacaktır ve toplamda 700 TL doğum parası yardımı alacaktır.

Doğum parası için önce ilgili nüfus müdürlüklerine bebeğin Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kayıt işlemi yaptırılması gerekmektedir. Sonra ise Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Bu işlemlerin ardından iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla gerekli ödeme gerçekleşir.

DOĞUM PARASI ŞARTLARI NELERDİR?

– Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu tarihten önce yapılan doğumlardaki çocuklara doğum parası verilmiyor olsa da bu tarih sonrasındaki doğumlarda sıralamada sayılmaktadır. Yani annenin 10 Ocak 2014 doğumlu olan bir çocuğu varsa bundan doğum parası alamaz. Ama 19 Mart 2019 doğumlu ikinci çocuğundan alacağı doğum parası 400 TL olacaktır.

– Doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağ olması gerekmektedir.

– Yapılan yardım tek sefere mahsus olarak yapılmaktadır.