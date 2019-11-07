Çok çalışıyor az kazanıyor

20 milyondan fazla kadın çalışma hayatının dışında ve her 10 kadından sadece 3'ü istihdam ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstihdamda Kadın Raporu hazırladı. Raporda, “Ekonomik krizin etkisi ile kadın işsizliği ve işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısı arttı. Çalışma hayatında yer alan kadınlar, erkeklere göre daha az kazanıyor” ifadelerine yer verildi. Raporda “Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dışı çalışma oranı oldukça yüksek. Ayrıca, çalışma hayatında yer alan kadınlar, toplumsal roller nedeniyle evde çifte mesai yapıyor. Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor, ücret eşitsizliği devam ediyor” değerlendirmesi yapıldı.

KRİZDE İŞSİZ KALDILAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranının yüzde 29.3 olduğuna yer verilen raporda 20 milyondan fazla kadının çalışma hayatının dışında olduğuna dikkati çekildi. Kadın istihdamının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ortalamalarında yüzde 45.9, OECD ülkelerinde ise yüzde 44.4 olduğuna işaret edilen raporda ekonomik krizin etkisi ile işsizliğin yükseldiğini, işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısında artış olduğu kaydedildi.

Rapora göre, 2018'de işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısının bir önceki yıla göre yüzde 57 artış gösterdi. Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadın işçi sayısı yıllar içinde ciddi bir artış göstererek 2018 sonunda 3 milyona ulaştı. Raporda şu görüşlere yer verildi: “Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dışı oranı oldukça yüksek. Çalışma hayatında yer alan kadınlar, toplumsal roller nedeniyle evde çifte mesai yapıyor. Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor, ücret eşitsizliği devam ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün araştırmasına göre Türkiye'de cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği oranı yüzde 12'yi buluyor.”

Türkiye 114'üncü sırada yer alıyor

2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi'ne göre Türkiye'nin, “kadın olmak için en uygun ülkeler” sıralamasında 167 ülke arasında ancak 114'üncü sırada bulabildi. Endeks hazırlanırken, ülkenin istihdam, güvenlik, siyasi temsil ve ekonomik özgürlük gibi kriterlere göre kadın olmak için en uygun ülkeler belirleniyor. Türkiye, bu temel değerlere göre yapılan sıralamada 167 ülke arasında ancak 114'üncü sırada bulunuyor. 167 ülkenin yüzde 90'ının cinsiyetçi yasalara, yani kadınlara negatif ayrımcılık yapan en az bir yasaya sahip olduğu da belirlendi. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor.