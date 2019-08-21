Dolar ne kadar oldu? (21.08.2019)

ABD Merkez Bankası(Fed) FOMC toplantı tutanakları öncesinde Dolar/TL yeni güne 5,73 seviyesinde yatay başladı.

Dolar/TL saat 08:18’de 5.7306/5.7380’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

BIST gecelik repo faiz oranı yüzde 19,23 olarak gerçekleşti.

Bankacılar bu haftanın en önemli gündem maddesinin ise ABD Merkez Bankası olacağını düşünüyorlar. ABD tahvil getirilerindeki sert düşüş ve ters verim eğrisi sonrası Powell’ın Jackson Hole konuşmasında verebileceği politika mesajları küresel piyasalarda yön belirleyici olarak izlenecek. Piyasa bu konuşmadan Fed faiz indirimi tahminlerini de güncellemesine neden olabilecek.