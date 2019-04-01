Dolar kuru ne kadar? Seçim sonuçları Dolar’ı nasıl etkiledi? İşte Dolar fiyatları…

Ekonomi piyaslarını da etkileyen 31 Mart Genel Seçimleri ardından gözler dolar fiyatlarına çevrildi. Seçimlerden önce 5.58 lira civarı olan dolar yeni haftanın ilk işlem günü sert bir yükselişle başladı ancak gün sonuna doğru 5.50’nin altına kadar indi. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte Dolar kuru fiyatı…

DOLAR KURU GÜNCEL FİYATI

Sabah saatlerinde İstanbul’da yaşanan seçim belirsizliğinin de etkisiyle dolar fiyatları 5.70’lere kadar yükselen Dolar öğleden sonra düşüş göstererek 5.60 TL'li seviyelerine kadar çekti. Dolar kuru bankaların kapanış saatinde 5.49 TL seviyelerinde indi.

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“BEKLENTİ YAPISAL REFORMLARA AĞIRLIK VERİLMELİ”

Bir bankacı, “Bundan sonra beklenti seçim sürecinin arkada kalması, 4-4.5 yıllık seçimsiz bir süreç ve ihtiyaç duyulan yapısal reformlara ağırlık verilmesi. Ancak seçim konusunu arkada bırakamadığımız ölçüde Erdoğan'ın söylediği reform süreci, ekonomiye yönelme de gündemde arka planda kalabilir. Bunun gecikmesi de piyasalar açısından baskıyı artıracaktır” dedi.

Belirsizlik devam ettiği sürece dolar/TL'de 5.50-5.70 bandında hareketin devam edeceğini söyleyen aynı bankacı, “Kurda biraz daha yukarı eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Bandın altına yaklaştıkça ise yerli talebi artacaktır” dedi.