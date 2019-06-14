Dolar/TL ne kadar oldu? (14.06.2019)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini aldığını ve “bu işin bittiğini” söylemişti. Erdoğan ay sonunda G20 toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde bir telefon görüşmesi de yaparak konuyu çözmek istediğini söyledi.

Dolar/TL saat 07:08’de 5.8811/5.8816 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün, ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan’ın Cuma günü gönderdiği mektuba yönelik olarak kimsenin Türkiye’ye ultimatom veremeyeceğini, Türkiye’nin böyle mektuplarla aldığı kararlardan vazgeçmeyeceğini söyleyerek, “Türkiye S400’leri aldı, bunlar gelecek, konuşlanacak” dedi.

Rabobank stratejisti Piotr Matys, TL’nin bu ayın başındaki güçlü kazanımlarına rağmen diplomatik gerilim nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en zayıf halka olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ABD’nin yaptırımla sonuçlanabilecek uyarılarına rağmen S400’lerin alınması konusunda kararlı olmaya devam ettiklerini gösteriyor” dedi.

REUTERS