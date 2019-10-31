Ekonominin 3. çeyrekte de küçülmesi bekleniyor

Son 10 yılın en keskin düşüşünü yaşayan Türkiye ekonomisinin, yaz döneminin etkisi ile toparlanma beklentilerine rağmen yılın 3'üncü çeyreğinde de küçülmesini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Çakılan yatırım rakamları ve tüketimde devam eden düşüşün tetiklemesiyle büyümeye doğru vites kırması beklenen ekonomide, temmuz, ağustos ve eylül döneminde bir önceki yılın dönemine göre yüzde 2'lik küçülme bekleniyor.

Yeni Ekonomi Programı'nda 2019 büyümesi yüzde 2.3 olarak hedeflenirken, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) en güncel 2019 yılı büyüme tahminleri negatif ve eksi yüzde 1'in de altında olarak açıklanmıştı.

YATIRIMI KAMU SIRTLAR

En son yayınlanan ekim ayı Merkez Bankası beklenti anketinde ise 2019 yılı büyümesi için beklenti yüzde 0.09 olarak tahmin edilmişti.

Yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme tahminini açıklayan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) raporunda, temmuz, ağustos ve eylül aylarını içeren dönemde ekonominin yüzde 2 küçülmesinin beklendiği açıklandı. Araştırmada yatırımda sadece kamunun harcamalarını artıracağına işaret edilirken, “Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 0.5 büyüyeceğini öngörüyoruz. İkinci çeyrekte yüzde 11.2 azalan tüketim malları ithalatının bu çeyrekte yüzde 5.4 artacağını öngörüyoruz. ÖTV'nin ve kamu tüketim harcamalarının da sırasıyla yüzde 1.1 ve yüzde 2.7 artmasını bekliyoruz” denildi.