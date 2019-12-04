Ekonomist Baydar: Enflasyon yüzde 12’yi görür

Eskişehir Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü önemli isimleri sanayicilerle buluşturmaya devam ediyor. OSB Başkan Vekili Ercan Tezcan başkanlığında toplanan Sanayi Konseyi'nin bu ay ki konuğu Ekonomist ve Serbest Piyasalar Uzmanı Hikmet Baydar oldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Ercan Tezcan bu tür toplantıların verimli geçtiğini ve katılımcıların sunduğu fikirlerle sanayicilere ışık olduğunu belirtti. Ekonomist ve Serbest Piyasalar Uzmanı Hikmet Baydar katılımcılara sektörel güven endeksi, dış ticaret endeksi ve tüketici fiyat endeksi konusunda bilgi verdi. 2019 yılını değerlendiren Baydar, 2019 yılı Ekim ayında yüzde 8,55 ile enflasyon oranının bu yılın dip noktası olduğunu aktardı. Baydar, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 12 olduğunu belirtti. Yıl sonu kur beklentisinin 5,90 TL olduğunu ifade eden Baydar, 2020 yılında ise ekonomide büyük bir artış görmediğini söyledi.

ENFLASYON ORANINDA YÜKSELİŞ OLACAK

Baydar, “Geçen sene enflasyon yüzde 17,9'dan yüzde 24,52'ye çıktı. Bu sene enflasyon yüzde 15'den yüzde 8,55'e düştü. Bu oran bu senenin dibi. Bundan sonraki süreçte enflasyon oranında yükseliş olacak. Yıl sonuna doğru enflasyon yüzde 12'yi bulur. 12 ay sonra yüzde 10,46 bekleniyor. 24 ay sonra enflasyon beklentisi yüzde 9,16. 24 ay içerisinde yüzde 8,55 ve altını bekleyen yok. 2 yıl içerisinde bu rakamı göremeyiz. 5 yıl sonrası için yüzde 7,38 deniliyor. 6 yıl sonrası için ise yüzde 6.

Bunlar tamamen afaki rakamlar. Benim böyle bir beklentim yok. Kurların top gibi oynadığı ekonomide bu beklentilerin hepsi zar atmaktan ibarettir. Yıl sonuna kadar faizlerde yukarı doğru bir hareket olacak. Bununla beraber kurda da yukarı doğru bir hareket olacak. Kur beklentisi yıl sonu 5,90 TL. 12 ay sonrası 6,32 TL.” dedi.

PROBLEM ÜRETEMEME DEĞİL SATAMAMA

Ekonomist Baydar, Türkiye'nin üretememe değil satamama gibi bir probleminin olduğunu aktararak, “Şirketlerin ve Türkiye'nin büyümesi için kredi ihtiyacı var. Bu kredi iç talep canlanması olmadığı için şirketler nakit akışını düzenleyemiyorlar. Dolayısıyla kredileri geri ödeyememe riskleri yüksek. Kredi almak sadece borçların ötelenmesi için gerekiyor, cironun artırılması için değil. Türkiye'de üretim kapasite oranları yüzde 76'larda. Türkiye'nin üretememe problemi yok, satamama problemi var” dedi.

Baydar, 2020 yılı için ekonomide bir artış beklemediğini ifade ederek, “Durgunluk devam edecek. Büyümek istiyorsak başkasının pastasını almak zorundayız. Pazarlama ve satış organizasyonları daha profesyonelce yönetilmeli” dedi.