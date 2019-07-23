İster 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) emeklileri olsun milyonlarca emeklinin yüzünü Temmuz ayı itibariyle maaşlarına yapılan zamlar güldürürken, bankalardan da iyi haberler geldi. Emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları için emekli vatandaşlara verdikleri ve daha önce 450 TL civarında olan promosyon ücretleri artış gösterdi. Promosyonların dışında, ücretsiz havale, düşük faizli kredi, özel ambulans gibi hizmetlerde sununa bankalar emeklileri birçok fırsatla müşterisi haline getirmeye çalışıyor. Peki, emekli promosyon tutarı ne kadardır? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor. İşte emekli vatandaşların çok merak ettiği haberimizin detayları…

EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?

Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

EMEKLİ PROMOSYON TUTARI NE KADARDIR?

Bankalar, daha önce emekli vatandaşların maaşlarını kendi bankalarından üç yıl boyunca almaları koşulu ile 300, 375, 450 TL civarında bir miktar ödeme yapıyordu. Temmuz ayı zamlarından sonra bu ücretler bin TL'ye kadar çıktı. Bunu yanı sıra düşük faizli kredi, ücretsiz havale, özel ambulans,indirimli sigorta gibi birçok hizmette sunan banklar fırsatları bu şekilde büyüttü.

Bunun yanı sıra bazı bankalar da emekli müşteri kazandıranlara 100-125 lira gibi bir ödeme yapıyor.

Peki hangi banka ne kadar promosyon dağıtıyor;

DENİZBANK: 450 liraya varan ödemeler yapıyor. Emekli müşteri kazandırana 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim yapıyor.

AKBANK: 450 liraya varan ödemeler yapıyor. Tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme, bedava havale-EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkânlar sunuyor. Müşteri kazandıranlara da 100 TL ödeme yapıyor.

GARANTİ BBVA: 450 liraya varan ödemeler yapıyor. Maaşı tek tuşla çekme, özel faiz imkanları sağlıyor.

FİBABANK: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

ING: 450 liraya varan ödemeler yapıyor. 3 otomatik fatura talimatına 150 lira daha veriyor. Özel faizli kredi, ücretsiz tıbbi danışmanlık, ambulans gibi imkanlar sunuyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp bir ürün kullanana 700 liraya varan ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor.

TEB: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Bir otomatik fatura talimatı verene 550 lira daha ödüyor. Emekli getiren de 100 lira kazanıyor.

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