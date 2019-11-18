EYT hakkında son gelişmeler: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’ndan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması!

Emeklilikte yaşa takılanlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tutturmuşlar EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Yapmayacağız seçim kaybetsem bile bu işte yokum.” diye konuştu. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemin önemli gündem maddelerinden olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, “EYT’liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Türkiye’deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN: BİZ BUNU YAPMAYACAĞIZ

Erdoğan, “Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.” dedi.

KILIÇDAROĞLU: ONLARIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözeceklerini belirterek, “Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz.” dedi.

Kılıçdaroğlu,”Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz”

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.